У березні 2020 в українців буде аж … 10 вихідних днів! Це ж третина місяця, уявляєте? А так багато вихідних у нас завдяки святу 8 Березня і тому, що місяць починається в неділю.

Перший вихідний, 1 березня, припав на Масляну. В перший день весни об’їдалися млинцями, а з понеділка вже починали приєднуватися до Великого посту. Проте, якщо душа бажає продовження свята, радимо спробувати новий рецепт дієтичних млинців на мінеральній воді! Дуже смачно!

Наступна черга свят припала на 8 Березня, що було в неділю. А значить, випав додатковий вихідний – у понеділок, 9 березня.

Решта вихідних у березні – за планом. Синоптики обіцяють прекрасну теплу погоду на весь місяць, і афіша на березень 2020 була сповнена крутими заходами. Однак… Через загрозу коронавірусу багато країн, включаючи Україну, оголосили про карантин. А це – заборона масових заходів від 200 осіб, віддалена робота, додатково місцевою владою обговорюються обмеження в роботі громадського транспорту, закладів харчування та ТРЦ.

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