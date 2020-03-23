Гурт TVORCHI створили джинґл, використавши для нього реальні звуки карантину! Таким чином артисти підтримали національну кампанію #залишайсявдома, головним меседжем якої є протидія поширення коронавірусу.

Джинґл, створений гуртом для привертання уваги широкої аудиторії до найбільш ефективного методу для перешкоджання поширенню COVID-19 – домашньої ізоляції.

Музиканти використали типові звуки у домі під час карантину: відкритий кран, розсипана гречка, використання антисептичного засобу, відкриття вікон, шарудіння поличок, натягування рукавичок та ін.

– Ми, як і всі свідомі українці, зберігаємо спокій та залишаємось вдома! – прокоментували прем’єру TVORCHI. – Ці декілька днів надихнули нас на музику, яка складається зі звуків карантину: використання антисептичного засобу, води у відкритому крані, розсипаної гречки, шарудіння поличок, та всього іншого, що оточує нас вдома щосекунди. Нашою музикою ми закликаємо вас протидіяти коронавірусу, адже це дуже просто – #залишайсявдома.

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