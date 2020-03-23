«Твій Аль Пачіно з Аліекспресс»: Слухаємо фрагмент нової пісні Jerry Heil
Днями Jerry Heil в своїх соціальних мережах виклала шматочок нової пісні «NINA, DO NOT STRESS». Підписникам зайшло!
Після невдачі на Нацвідборі на «Євробачення-2020» Яна Шемаєва (справжнє ім’я Jerry Heil, – прим.ред) продовжила багато виступати і працювати над новими треками. Дівчина активно веде свої соцмережі та традиційно все нові напрацювання викладає на свої сторінки, цікавлячись думкою своєї «пандатім».
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В кінці минулого тижня Jerry Heil поділилася шматочком нової пісні «NINA, DO NOT STRESS», а коли підписники підтримали пісню, влаштувала в прямому ефірі запис треку… спільно зі своїми глядачами. Вона по черзі рандомно включала людей і разом з ними співала новий хіт. Мало хто вміє так близько підпускати свою аудиторію, як це робить Яна, і влаштовувати настільки душевні «онлайн-зустрічі»!
Співачка обіцяє, що дуже скоро трек «NINA, DO NOT STRESS» і відео, яке вони в прямому ефірі записали з глядачами, з’явиться в мережі. Чекаємо з нетерпінням, є всі шанси, що це буде хіт весни 2020!
Текст приспіву пісні «NINA, DO NOT STRESS» – Jerry Heil
NINA, DON’T STRESS
НІНА, ДОНТ СТРЕСС,
ПРОСТО ТВІЙ АЛЬ ПАЧІНО
З АЛІ ЕКСПРЕС!
Донт стрес, донт стрес, НІНА!
Просто твій Аль Пачіно
МЕЙД ІН ЧІНА
Фото: @thejerryheil
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