Днями Jerry Heil в своїх соціальних мережах виклала шматочок нової пісні «NINA, DO NOT STRESS». Підписникам зайшло!

Після невдачі на Нацвідборі на «Євробачення-2020» Яна Шемаєва (справжнє ім’я Jerry Heil, – прим.ред) продовжила багато виступати і працювати над новими треками. Дівчина активно веде свої соцмережі та традиційно все нові напрацювання викладає на свої сторінки, цікавлячись думкою своєї «пандатім».

View this post on Instagram A post shared by YouTube🎥 JERRY HEIL (@thejerryheil) on Mar 20, 2020 at 10:46am PDT

В кінці минулого тижня Jerry Heil поділилася шматочком нової пісні «NINA, DO NOT STRESS», а коли підписники підтримали пісню, влаштувала в прямому ефірі запис треку… спільно зі своїми глядачами. Вона по черзі рандомно включала людей і разом з ними співала новий хіт. Мало хто вміє так близько підпускати свою аудиторію, як це робить Яна, і влаштовувати настільки душевні «онлайн-зустрічі»!

Співачка обіцяє, що дуже скоро трек «NINA, DO NOT STRESS» і відео, яке вони в прямому ефірі записали з глядачами, з’явиться в мережі. Чекаємо з нетерпінням, є всі шанси, що це буде хіт весни 2020!

Текст приспіву пісні «NINA, DO NOT STRESS» – Jerry Heil

NINA, DON’T STRESS

НІНА, ДОНТ СТРЕСС,

ПРОСТО ТВІЙ АЛЬ ПАЧІНО

З АЛІ ЕКСПРЕС!

Донт стрес, донт стрес, НІНА!

Просто твій Аль Пачіно

МЕЙД ІН ЧІНА

Фото: @thejerryheil

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