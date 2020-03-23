5 мільйонів переглядів: Селена Гомес показала, як миє руки
Насправді співачка не просто зняла туторіал, як потрібно мити руки під час карантину, а підтримала челлендж #SafeHands
Селені Гомес челлендж передала відома письменниця Аріанна Хаффінгтон, яка на своєму відео зібрала трохи більше 200 тисяч переглядів. Туторіал Гомес на даний момент всього за добу подивилося понад 5 мільйонів користувачів Instagram!
27-річна співачка передала челлендж #SafeHands далі, тегнувши під постом Карди Бі, Джіджі Хадід і Олівію Вайлд. Поки що челлендж підтримала тільки актриса: відео в акаунті Олівії подивилося більше півмільйона глядачів! Що ж, стежимо за новинами Джіджі Хадід і Карди Бі. Цікаво, чи знімуть вони ці зірки актуальні відео з миттям рук!
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А поки в Голлівуді розростається #SafeHands, наші зірки вже тиждень підтримують флешмоб #залишайсявдома і діляться корисними туторіалами і рекомендаціями. Олександр Педан та Вікторія Маремуха, наприклад, викладають короткі ролики зі спортивними вправами, Олена Філонова ділиться майстер-класами по кулінарії, а Сергій Притула, нарешті, запустив свій YouTube-канал.
Ви теж можете приєднатися до зіркового флешмобу і викласти знімок або ролик про те, як проводите час вдома з хештегом #залишайсявдома!
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