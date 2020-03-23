5 мільйонів переглядів: Селена Гомес показала, як миє руки

Насправді співачка не просто зняла туторіал, як потрібно мити руки під час карантину, а підтримала челлендж #SafeHands

Селені Гомес челлендж передала відома письменниця Аріанна Хаффінгтон, яка на своєму відео зібрала трохи більше 200 тисяч переглядів. Туторіал Гомес на даний момент всього за добу подивилося понад 5 мільйонів користувачів Instagram!

27-річна співачка передала челлендж #SafeHands далі, тегнувши під постом Карди Бі, Джіджі Хадід і Олівію Вайлд. Поки що челлендж підтримала тільки актриса: відео в акаунті Олівії подивилося більше півмільйона глядачів! Що ж, стежимо за новинами Джіджі Хадід і Карди Бі. Цікаво, чи знімуть вони ці зірки актуальні відео з миттям рук!

View this post on Instagram A post shared by Olivia Wilde (@oliviawilde) on Mar 21, 2020 at 5:13pm PDT

А поки в Голлівуді розростається #SafeHands, наші зірки вже тиждень підтримують флешмоб #залишайсявдома і діляться корисними туторіалами і рекомендаціями. Олександр Педан та Вікторія Маремуха, наприклад, викладають короткі ролики зі спортивними вправами, Олена Філонова ділиться майстер-класами по кулінарії, а Сергій Притула, нарешті, запустив свій YouTube-канал.

Ви теж можете приєднатися до зіркового флешмобу і викласти знімок або ролик про те, як проводите час вдома з хештегом #залишайсявдома!

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