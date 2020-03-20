Артем Пивоваров запрошує на онлайн-концерт в субботу: Приєднуйтесь!

Все більше українських зірок приєднуються до нової течії та влаштовують концерти онлайн. Артем Пивоваров і до карантину нерідко проводив прямі ефіри, в яких спілкувався зі своїми шанувальниками, а тепер вирішив влаштувати повноцінний виступ ввечері в суботу.

Артист переконаний, що творчість допомагає пережити такий складний час, як зараз. Артем зізнається, що головне зараз – не сумувати, підтримувати один одного і обов’язково залишатися в ізоляції. У такому випадку цей карантин пройде без проблем для вас, і навіть з користю!

– Мої улюблені стихійні слухачі. Ми з вами так тепло і атмосферно провели попередній прямий ефір в Instagram, що я прийняв рішення проводити такі ефіри частіше. Наступний ми проведемо вже в цю суботу, 21 березня, о 18:00, але в цей раз не в Instaram, а на YouTube. До зустрічі! – звертається Артем до своїх шанувальників.

Фото: pivovarovmusic

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