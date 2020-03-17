1. Для тебе головне, щоб речі ...

Який макіяж, про що ви? Часу вмитися іноді немає!

немає суконь зовсім, я частіше ношу спідниці та брюки

4. Яких суконь найбільше у тебе в шафі?

5. Я б хотіла, щоб мені подарували ...

6. Якщо ти дізнаєшся про зраду коханого, що ти зробиш?

Влаштую істерику, висловлю все, що про нього думаю. А потім викину його речі за двері і буду всю ніч плакати в подушку.

Це буде вселенський скандал з биттям посуду і викиданням речей з вікна. Але ввечері я піду на вечірку і спробую знайти якогось симпатичного хлопця, щоб відволіктися і взяти реванш!

Попрошу його зникнути з мого життя і життя моїх друзів. Обійдемося без скандалів.