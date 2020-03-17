ТЕСТ: Хто ти з «Відчайдушних домогосподарок»?
Усім дівчатам знайомий культовий серіал 2000-х – «Відчайдушні домогосподарки». Історії чотирьох головних героїнь – Габріель Соліс, Брі Ван Де Камп, Лінет Скаво і Сюзанн Майер змусили переживати багатьох, і кожна дівчина хоч раз замислювалася, на кого з героїнь вона схожа. Ми підготували спеціальний тест, щоб ти знайшла відповідь на це питання. Відповідай на питання чесно і дізнаєшся правду!
І не забудьте включити “Відчайдушних господарок” на Новому каналі з вівторка по пятницю об 11:00.
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