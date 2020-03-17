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ТЕСТ: Хто ти з «Відчайдушних домогосподарок»?

Усім дівчатам знайомий культовий серіал 2000-х – «Відчайдушні домогосподарки». Історії чотирьох головних героїнь – Габріель Соліс, Брі Ван Де Камп, Лінет Скаво і Сюзанн Майер змусили переживати багатьох, і кожна дівчина хоч раз замислювалася, на кого з героїнь вона схожа. Ми підготували спеціальний тест, щоб ти знайшла відповідь на це питання. Відповідай на питання чесно і дізнаєшся правду!

1. Для тебе головне, щоб речі ...
2. Якому макіяжу ти віддаєш перевагу?
3. Ти - ...
4. Яких суконь найбільше у тебе в шафі?
5. Я б хотіла, щоб мені подарували ...
6. Якщо ти дізнаєшся про зраду коханого, що ти зробиш?
7. Твій ідеальний чоловік, який він?
8. Як виглядає твій сніданок?
9. Як ти збираєшся з ранку на роботу або навчання?
10. Якщо ви з подругами збираєтеся разом, ти ...
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І не забудьте включити “Відчайдушних господарок” на Новому каналі з вівторка по пятницю об 11:00.

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