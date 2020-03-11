Кліп Леоніда Колосовського «I_ $ USS» для групи Ленінград потрапив в шорт-лист престижної музичної премії. До слова, за перемогу на Berlin Music Video Awards бореться і відеоробота групи Coldplay

«I_ $ USS» – цей той гучний кліп Ленінграда, який за 6 днів після прем’єри набрав понад 6 мільйонів переглядів. Вся справа в провокаційному сценарії, який бурхливо обговорювали в соцмережах після виходу прем’єри. Це тільки збільшило популярність відео – в березні 2020 року його подивилися більше 21 мільйона чоловік.

Автор сценарію і режисер роботи – українець Леонід Колосовський:

– У нас була ідея розповісти історію конкретної дівчини, яка закохується в чоловіка – зовні він схожий на Ісуса, а точніше на той образ, який їй трактувало мистецтво. У неї виникають певні фантазії і почуття, а під впливом речовин, дівчина починає бачити не тільки чоловіка, але і різні страхи і тривоги. Цю задумку ми і втілили в життя, – пояснив автор сценарію і режисер.

Ексклюзивно для Нового каналу Леонід розповів, як попав на Berlin Music Video Awards:

– Номінація пробуджує інтерес до дії! Напевно, ні для кого не секрет, що заявки на участь в премії подаються автором і командою. Але попередньо, я погоджував ідею подачі на премію з Сергієм Шнуровим, так як йому належать всі права на кліп, і командою MOZGI Production. Не всі відеороботи потрапляють в шорт-лист премії The Berlin Music Awards: по-перше, робота повинна відповідати заявленим вимогам, а по-друге, бути цікавою (посміхається) Приємно, що наш кліп визнали як той, що відповідає цим параметрам. I_ $ uss – особливий проект для мене. У першу чергу, тому, що артист повністю довірився, не вніс жодної правки і була можливість розкритися і реалізувати всі свої ідеї.

Імена фіналістів Berlin Music Video Awards оголосять 27-30 травня в Берліні. Бажаємо успіхів.

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