Куди піти в Києві? Афіша на березень 2020

Події березня 2020 порадують тебе своїм різноманіттям: концерти, фестивалі, театри! Досить сидіти вдома, пора обирати яскравий лук та запалювати цю весну. Ми підготували велику афішу, щоб ти заздалегідь обрала, куди піти у вихідні.

Freedom Jazz

Дімаш КУДАЙБЕРГЕН

Коли: 11 березня

Де: Палац спорту

Вперше в Києві пройде сольний концерт культового сучасного виконавця – Дімаша Кудайбергена. Треки казахстанського співака і мультиінструменталіста є в плейлисті кожного, хто розбирається в якісній музиці, вони звучать на радіо, грають з колонок на всіх дискотеках. Його голос називають «найкращим голосом планети», а серед фанів Дімаша – світові зірки: Дрю Беррімор, Аль Бано, Джекі Чан. Концерт 11 березня – це твій унікальний шанс наживо почути пісні, які змушують серце битися швидше, і ближче познайомитися з цим феноменальним талантом. Не прогав можливість!

Коли: 12 і 26 березня

Де: Caribbean Club Concert Hall

Freedom Jazz girls band оголосили весняну серію Caribbean jazz dinner show, яка стартує 5 березня. Чарівні джазетки будуть дивувати глядачів вибуховим Sax Live Show «Пiф-Паф». Популярне шоу збирало аншлаги минулої осені, і на численні прохання шанувальників повертається вже цієї весни! Sax Live Show «Пiф-Паф» – це справжня «Бондіана», яка ніби зійшла з екранів телевізорів. Дівчата Бонда – ось ким уявили себе цього разу Freedom jazz girls band.

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Кураж

Де: ВДНГ

Коли: 14-15 березня

14-15 березня оновлений Кураж запрошує в гості і пропонує робити перші кроки до змін разом! Напевно, кожному знайоме бажання змінюватися з приходом весни. Кураж вирішив полегшити це завдання і підказати, з чого можна почати, тому березневий Кураж про нові вміння, знання, звички і позитивні зміни. Цього разу на Куражі вантажу і унікальні знахідки з усього світу, лікнеп про відвідування Burning Man, сети діджеїв, воркшоп мови жестів, лекції про медитації і емоційний інтелект, тату-корнер і фотобус, ігрова зона для дітей і уважні няні, смачна їжа і напої від постійних партнерів Куражу і багато іншого! Буде весело!

DERO GOI (Oomph!)

Коли: 14 березня

Де: Bel Etage Music Hall

Унікальний виступ Dero Goi, фронтмена і вокаліста культової німецької групи Oomph відбудеться вже 14 марта! Він приїде до Києва і порадує всіх своїх фанатів спеціальним DJ сетом, а також влаштує для всіх відвідувачів автограф-сесію. Ця подія дійсно унікальна подія, коли ще вам випаде шанс познайомитися з легендарним засновником групи Oomph!, яка стала першопрохідцем Neue Deutsche Härte – одного з напрямків індастріал-металу!

Один в каное

Коли: 18 березня

Де: МЦКМ Жовтневий

Їх щирість струмує в ліриці та мінімалістичному звучанні. Вони стали феноменом української сцени, пройшовши шлях від аматорських записів на диктофон в повних залів без продюсерів і промо. «Один в каное» в 2020 році вирушає у великий всеукраїнський тур, присвячений десятиріччю групи! За 10 років існування музиканти не втратили простоти і щирості, з якою виступали на перших концертах, незважаючи на те, що їхні пісні вже давно займають перші рядки музичних хіт-парадів і хором співають на концертах тисячі шанувальників. Вже 18 березня в Києві група порадує слухачів своїм експериментальним звучанням. Приходь і почуй наживо, як звучить сучасна українська лірика!

Nothing but Thieves

Коли: 21 березня

Де: Stereo Plaza

Стильні британські альтернативщики Nothing But Thieves знову повертаються до Києва, і цього разу – з великим сольним концертом! Енергетика бенду, їхнє щире й не схоже на інших спілкування з шанувальниками, альтернативний рок у притаманному лише їм стилі унікальні. Тож відвідати live цих хлопців точно варто! І ще один сюрприз: українська поп-рок-команда “Фіолет” виступить на сапорті у британських альтернативників. Це буде відмінний старт концерту!

Акваріум

Коли: 22 березня

Де: Atlas

Легендарна група повертається з сольним концертом до Києва! «Акваріум» на сцені майже півстоліття, до сих пір їх музика звучить свіжо і чудово. Це не ретро-бенд з затертими хітами, а завжди актуальна класика! Протестний рок і філософське реггі музикантів щорічно знаходять нове обрамлення, адже «Акваріум» знаходиться в безперервному русі і пошуках нового звучання. Сьогоднішній «Акваріум» – це десятки концертів в рік, сотні тисяч прихильників і співпрацю з музикантами світового рівня. це культурне явище, що існує поза часом і простором. Не пропустіть!

YUNA 2020

Коли: 24 березня

Де: Палац Україна

YUNA традиційно збере тих, хто є кращими на сьогодні на українській сцені. Під час вечора ми дізнаємося, хто за підсумками голосування експертного журі переміг у номінаціях “Кращий виконавець”, “Краща виконавиця”, “Пісня року”, “Альбом року”, “Відкриття року” та ін. Тріумфатори отримають на сцені статуетки YUNA з рук відомих теле- та радіоведучих, бізнесменів, продюсерів. YUNA 2020 року – це також ефектне шоу з пісенних номерів, які сильні артисти завжди готують спеціально для церемонії. Майже півтора десятка виконавців заспівають свої хіти або попурі. Дехто з них з’явиться на сцені у складі унікальних дуетів, створених теж ексклюзивно для цього свята!

ТИМА БЕЛОРУССКИХ

Коли: 24 березня

Де: Палац спорту

25 березня в Києві відбудеться сольний концерт культового сучасного репера ТІМИ БЕЛОРУССКИХ. Минулого року його сольник просто розірвав українську столицю, тому цього разу Тіма підготував майданчик побільше, а точніше – забронював собі найбільший майданчик у Києві, щоб якомога більше фанів змогли наживо почути улюблені треки! “Витаминка”, “Мокрые кроссы”, “Незабудка” та інші качові хіти Тіми Белорусских прозвучать на цьому концерті, тож не проґав свій шанс поденсити під знайомі мотиви з натовпом таких же фанів “Аленки” та інших “смачних” треків виконавця.

Олег Скрипка & Bedroom music orchestra

Коли: 28 березня

Де: Caribbean Club Concert Hall

Олег Скрипка і Bedroom Music Orchestra представляють програму джаз-кабаре! У складі музиканти-віртуози – «ВВ», «Дети Фиделя», «Pokaz Trio» – майстри різних жанрів і стилів, що робить їхню музику яскравою і цікавою! Легендарний музикант, вокаліст, композитор відомий своїми проектами «ВВ», Le Grand Orhestra, джаз-кабаре Zabava, DJ O’Skrypka. Цього разу його колаборація з Bedroom Music Orchestra створила новий музичний прецедент. Улюблені пісні, переплетені з сучасними ритмами, ретро-звучанням, рідкісним в Україні електро-свінгом. Це треба чути!

Балет «Автобіографія» Уейна МакГрегора

Коли: 29 – 30 березня

Де: МЦКМ Жовтневий

Культова балетна компанія з Великої Британії вперше в Україні! Вейн МакГрегор ставить хореографію для провідних балетних труп світу – Паризька опера, NDT, Нью-Йорк Сіті Балет, Ла Скала, Большой Театр. Експериментує зі сплетінням жанрів і дослідженням нових територій – від постановок для драматичного театру, опери і кіно ( «Гаррі Поттер і Кубок Вогню», «Фантастичні тварини і де вони мешкають», «Тарзан. Легенда») до відеокліпів (Radiohead, Thom Yorke, The Chemical Brothers) і Тижнів мод. У 2017 році з напрацювань танцівника виникла балетна вистава «Автобіографія» – абстрактне міркування про життя і творчість поза часом!

Фото: IStock

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