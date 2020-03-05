Оголена Кайлі Дженнер в прозорій сукні: Ну дуже гаряче! (18+)

Популярна модель знялася у фотосесії для французького модного дому Jacquemus разом зі своєю подругою Анастасією Караніколау

На фото обидві дівчини – в яскравих міді-сукнях з довгими рукавами, і, здавалося б, ну що може бути відвертого в таких нарядах? Відповідь – все! Так як сукні, що щільно облягають фігури Кайлі і Анастасії, практично повністю прозорі.

Матеріал суконь створює ефект «намальованою» одягу: вони настільки просвічуються, що тіло прикриває лише легкий кольоровий відтінок. У Кайлі – рожевий, у Анастасії – помаранчевий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram another day another slay 🧡💕 Публикация от Kylie 🤍 (@kyliejenner) 4 Мар 2020 в 9:52 PST

Образи дівчат доповнюють довгі сережки в тон суконь і босоніжки на товстому невисокому каблуці.

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