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Оголена Кайлі Дженнер в прозорій сукні: Ну дуже гаряче! (18+)
Популярна модель знялася у фотосесії для французького модного дому Jacquemus разом зі своєю подругою Анастасією Караніколау
На фото обидві дівчини – в яскравих міді-сукнях з довгими рукавами, і, здавалося б, ну що може бути відвертого в таких нарядах? Відповідь – все! Так як сукні, що щільно облягають фігури Кайлі і Анастасії, практично повністю прозорі.