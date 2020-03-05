Новий каналG.spaceШОУМАНІЯЧорний, як сама ніч: В мережі з’явилися фото нового бетмобіля

Чорний, як сама ніч: В мережі з’явилися фото нового бетмобіля

Всі фани всесвіту DC з нетерпінням чекають на вихід на екрани нового фільму про Бетмена. І режисер картини підігрів інтерес, виклавши в своєму Twitter знімки нового бетмобіля.

Режисер Метт Рівз поділився з підписниками фотографіями новенького транспорту супергероя.

Нагадаємо, що роль Бетмена у фільмі дісталася улюбленцю прихильниць саги «Сутінки», харизматичному Роберту Паттінсону. На його місце претендували Армі Хаммер, Ніколас Холт і Аарон Тейлор-Джонсон, однак у фільмі ми-таки побачимо «найкрасивішого вампіра».

Прем’єра супергеройського фільму «Бетман» запланована на 25 червня 2021 року, а зйомки картини стартували зовсім недавно – 6 січня 2020. Що ж, чекаємо ще більше новин!

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