Вже у травні 2020 року відбудеться масштабний пісенний конкурс «Євробачення». Щороку він об’єднує країни-члени Європейської мовної спілки. Цього року країною-господарем 65-го пісенного конкурсу стали Нідерланди. Проходитиме масштабне дійство у Роттердамі. Перший півфінал відбудеться вже 12 травня. За результатами жеребкування було визначено, що у ньому візьмуть участь 17 країн, серед яких: Україна, Австралія, Бельгія, Хорватія, Литва, Азербайджан, Білорусь, Ізраїль, Ірландія, Кіпр, Мальта, Норвегія, Північна Македонія, Росія, Словенія, Румунія, Швеція.

Пропонуємо оцінити учасників першого півфіналу «Євробачення-2020» та визначитися зі своїм фаворитом. Нагадаємо, що за правилами конкурсу, голосувати за представника своєї країни не можна. Тож, представляємо перших півфіналістів, яких 12 травня почує увесь світ!

1.Австралія

Австралію представлятиме Montaigne з власною піснею «Don’t Break Me». 8 лютого 2020 року вона виступила на Eurovision – Australia Decides, яке є Національним відбором в Австралії та набрала в сумі 107 очок (54 очка від професійного журі та 53 від телеглядачів).

2.Азербайджан

Азербайджан представлятиме Samira Efendi. З якою саме піснею виступить співачка стане зрозуміло вже у березні.

3.Білорусь

Білорусь представлятиме гурт «Val» з музичною композицією «Да відна» білоруською мовою. «Val» – білоруський дует, який виконує пісні у жанрі R&B, поп та хіп-поп. Гурт був створений у 2016 році вокалісткою Валерією Грибусовою та продюсером Владом Пашкевичем.

4.Бельгія

Від Бельгії на «Євробачення-2020» поїде гурт Hooverphonic з музичною композицією «Release Me». Поп і рок-гурт створює музику у жанрі лаунж.

5.Ізраїль

Від Ізраїлю на «Євробачення-2020» поїде Eden Alene. Переможниця вокальних талант-шоу заспіває Feker Libi.

6.Ірландія

Ірландія визначиться зі своїм представником на «Євробачення-2020» вже 5 березня.

7.Кіпр

Кіпр представляє Sandro з піснею «Running». Sandro – німецький співак. В 2019 році представляв США на конкурсі «Нова хвиля» і зайняв п’яте місце.

8.Литва

Литва відправляє гурт на пісенний конкурс «The Roop» з піснею «On Fire». The Roop – поп-рок гурт з Вільнюса. Загалом він працює в багатьох жанрах: поп-рок, софт-рок, денс-рок, електроніка. Гурт вже брав участь у литовському Національному відборі на «Євробачення» у 2018 році. Тоді музиканти посіли третє місце. Але у 2020 році вони повернулись і нарешті змогли одержати перемогу.

9.Мальта

Мальту представлятиме Destiny Chukunyere. А ось конкурсну пісню ще не обрали.

10.Норвегія

Від Норвегії поїде виконавиця Ulrikke з піснею «Attention». Ulrikke – норвезька співачка, авторка пісень і музична акторка. Брала участь у норвезьких пісенних конкурсах Idol (2013), The Voice (2015) і Stjernekamp (2018).

11.Північна Македонія

Північну Македонію представлятиме Vasil, але конкурсну пісню ще не називають.

12.Росія

Від Росії на пісенний конкурс відправляють гурт «Little Big». З 2013 року рейв-гурт встиг здобути популярність, хайп навколо них піднявся після треку «Skibidi».

13.Румунія

Румунію представляє Roxen з піснею «Alcohol You». Roxen – 20 річна представниця Румунії на «Евробаченні-2020». Змогу взяти участь у цьому музичному конкурсі вона отримала через пісенний табір, який суспільний мовник TVR організував разом з музичним лейблом Global Records. Зараз Roxen – одна з найпопуляніших артистів на румунському радіо.

14.Словенія

Словенію представляє виконавиця Ana Soklič з музичною композицією «Voda». Ана – словенська співачка. Була представлена серед 12 учасників Національного відбору в Словенії EMA 2020. Здобула перемогу і тепер буде представляти Словенію на «Євробаченні».

15.Україна

Національний відборі на «Євробачення-2020» визначив, що від України на пісенному конкурсі буде виступати гурт «Go_A» з піснею «Соловей». Вперше за весь час, що наша країна бере участь у «Євробачення», конкурсна пісня пролунає українською мовою. А все тому, що «Go_A» створює сучасну електронну музику з етнічними мотивами.

16.Хорватія

Хорватію представляє Damir Kedžo з піснею «Divlji vjetre» хорватською мовою. Damir – поп-виконавець, почав свою пісенну кар’єру ще в 2003 році, коли брав участь у «Новій Хвилі». Також він став переможцем третього сезону хорватського конкурсу «Tvoje lice zvuči poznato».

17.Швеція

Швеція визначиться зі своїм конкурсантом 7 березня.

Вже 12 травня у першому півфіналі «Євробачення-2020» 17 країн покажуть свої феєричні номери. Етногурт «Go_A» зачарує усю Європу піснею «Соловей» з автентичним українським вокалом та душею. А хто дійде до фіналу, стане зрозуміло після голосування журі та глядачів.

