Куди піти в Києві? Афіша на березень 2020

Ось і почалася весна! А значить, час прощатися з серіалами і знову звикати до прогулянок по вулиці, фестивалям і постійним концертам! Ми підготували для вас велику афішу подій на березень 2020, щоб ви були в курсі всіх крутих івентів, що проходять в Києві! Більше у вас не буде питань: “Куди піти у вихідні?”. У нас уже готовий чіткий і насичений план на березень 2020.

KAZKA

Коли 4 березня

Де: Палац спорту

KAZKA – справжній музичний феномен, перший україномовний гурт, що потрапив до ТОП-10 GlobalShazam! Відомі хіти групи з альбому KARMA і нові пісні з другого альбому NIRVANA, які вже встигли полюбитися слухачам, – це одночасно і окрема історія, і частина великого концерту NIRVANA The Show. Команда гурту разом із режисером Анатолієм Єрохіним готує масштабне шоу, дивовижне емоційне перевтілення і спеціальні ефекти, незабутні враження та атмосферу любові.

Freedom Jazz

Коли: 5, 12 і 26 березня

Де: Caribbean Club Concert Hall

Freedom Jazz girls band оголосили весняну серію Caribbean jazz dinner show, яка стартує 5 березня. Чарівні джазетки будуть дивувати глядачів вибуховим Sax Live Show «Пiф-Паф». Популярне шоу збирало аншлаги минулої осені, і на численні прохання шанувальників повертається вже цієї весни! Sax Live Show «Пiф-Паф» – це справжня «Бондіана», яка ніби зійшла з екранів телевізорів. Дівчата Бонда – ось ким уявили себе цього разу Freedom jazz girls band.

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Lindemann

Коли 6 березня

Де: Stereo Plaza

LINDEMANN – проект фронтмена Rammstein Тілля Ліндеманна і мультиінструменталіста Петера Тагтгрена, відомого як лідер груп Pain та Hypocrisy. Восени 2019-го вони представили свій другий альбом із назвою “F&M”, і саме цей альбом LINDEMANN зіграють 6 березня на сцені київської Stereo Plaza.

Machete

Коли: 7 березня

Де: Stereo Plaza

7 березня, напередодні прекрасного весняного свята, гурт «МАЧЕТЕ» презентує в Києві новий альбом I’MPULSE.

– Цей альбом називається I’MPULSE, тому що в ньому є енергія, що пробуджує бажання бути щасливим і робити щасливими людей, які знаходяться поруч. Кожна з цих пісень – це любов у чистому вигляді. Любов до сім’ї, друзів та світу. Цей альбом не про минуле і не про майбутнє, він про сьогодення. Про ту реальність, в якій хоч що б відбувалося навколо, ми вибираємо для себе шлях радості, любові та душевної рівноваги. Любов, сила, мрія і чиста енергія – це те, з чим люди повертаються у світ після нашого виступу. Ми віримо, що міняємо світ на краще. І знаємо, що робимо це разом із Вами. До зустрічі! – коментує майбутній концерт Ярослав Малий, фронтмен «МАЧЕТЕ».

«Друга Ріка»

Коли: 7 березня

Де: Atlas

7 березня музиканти «Друга Ріка» на чолі з Валерієм Харчишиним вийдуть на сцену клубу ATLAS, щоб зіграти «Рекорди» наживо. Концерт стане унікальним як для слухачів, так і для самого гурту, адже чимало пісень будуть зіграні вперше за 15 років! Нагадаємо, що альбом «Рекорди» став «золотим», а сингл «Так мало тут тебе» 32 тижні протримався на головних позиціях в українських хіт-парадах. Платівка була абсолютним лідером за кількістю хітових композицій, а також першою офіційною роботою групи з клавішником Сергієм «Шурою» Герою!

Театр тіней TEULIS

Коли: 8 березня

Де: Київська консерваторія

У день 8 Березня дивовижний театр тіней Teulis представить шоу «Твоя тінь», у якому будуть тісно переплітатися фрагменти з уже відомих шоу «Повелителі тіней» і «Вічна історія», а також номери, які глядачі раніше не бачили. Використовуючи живі декорації з тіней можна створити неповторну, але просту історію, щоб зрозуміти її без слів, і, водночас, настільки захоплюючу, щоб зануритися в її події з головою. І театр тіней Teulis відкриє для вас новий світ вже 8 березня!

Pianoбой

Коли: 8 березня

Де: Палац спорту

Дмитро Шуров запрошує всіх на грандіозний святковий концерт «Хісторі». Відомий далеко за межами України Pianoбой виступить у супроводі оркестру з оригінальною програмою, що стане справжнім сюрпризом для шанувальників артиста! Цей виступ головного романтика України стане відмінним подарунком до Міжнародного жіночого дня, тож якщо ви ще не придумали, чим порадувати рідних жінок – квитки на концерт стануть прекрасним подарунком!

Марія Чайковська

Коли: 8 березня

Де: Atlas

8 березня зазвучить ніжний голос Марії Чайковської. Нові пісні для всіх шанувальників творчості цієї чарівної виконавиці – у програмі «Парус». Змінюються часи, змінюється мода, панянки більше не носять криноліни, чоловіки не беруть участі в лицарських поєдинках, і лише одне залишається незмінним: по всій планеті, всіма мовами звучать слова любові, викликаючи в серцях людей все такий же трепет. Проживаючи наші життя на шалених швидкостях, у гонитві за грошима, кар’єрою і визнанням ми часом забуваємо про ніжність і турботу. Чистий неповторний голос Марії Чайковської, щирість, яка лунає в кожній ноті, змушують замислитися про те, що насправді важливо!

5’nizza

Коли: 9 березня

Де: Atlas

Фірмовий речитатив, впізнаваний вокал, світла музика і неперевершена лірика… Пісні, які пройшли перевірку часом, які співали колись у дворах, а зараз на них записують сотні каверів на YouTube. Після реюніону кілька років тому, 5’nizza продовжила історію третім альбомом «Ку!» (2017). «Самолет» , «Але» «Далеко» – акустичний дует Андрія Запорожця і Сергія Бабкіна знову створив справжні «бойовики» , які хором на концертах підспівують глядачі. Не обійдеться без улюблених «Солдат» «Весна» , «Стрела» і інших композицій, які до сих пір звучать свіжо і актуально, як і всі хіти класиків. 5’nizza – це той мінімалізм і щирість, які даються непросто, і які дарують найбільш цінні моменти в житті.

DERO GOI (Oomph!)

Коли: 14 березня

Де: Bel Etage Music Hall

Унікальний виступ Dero Goi, фронтмена і вокаліста культової німецької групи Oomph відбудеться вже 14 марта! Він приїде до Києва і порадує всіх своїх фанатів спеціальним DJ сетом, а також влаштує для всіх відвідувачів автограф-сесію. Ця подія дійсно унікальна подія, коли ще вам випаде шанс познайомитися з легендарним засновником групи Oomph!, яка стала першопрохідцем Neue Deutsche Härte – одного з напрямків індастріал-металу!

Один в каное

Коли: 18 марта

Де: Atlas

Їх щирість струмує в ліриці та мінімалістичному звучанні. Вони стали феноменом української сцени, пройшовши шлях від аматорських записів на диктофон в повних залів без продюсерів і промо. «Один в каное» в 2020 році вирушає у великий всеукраїнський тур, присвячений десятиріччю групи! За 10 років існування музиканти не втратили простоти і щирості, з якою виступали на перших концертах, незважаючи на те, що їхні пісні вже давно займають перші рядки музичних хіт-парадів і хором співають на концертах тисячі шанувальників. Вже 18 березня в Києві група порадує слухачів своїм експериментальним звучанням. Приходь і почуй наживо, як звучить сучасна українська лірика!

Nothing but Thieves

Коли: 21 березня

Де: Stereo Plaza

Стильні британські альтернативщики Nothing But Thieves знову повертаються до Києва, і цього разу – з великим сольним концертом! Енергетика бенду, їхнє щире й не схоже на інших спілкування з шанувальниками, альтернативний рок у притаманному лише їм стилі унікальні. Тож відвідати live цих хлопців точно варто! І ще один сюрприз: українська поп-рок-команда “Фіолет” виступить на сапорті у британських альтернативників. Це буде відмінний старт концерту!

Акваріум

Коли: 22 березня

Де: Atlas

Легендарна група повертається з сольним концертом до Києва! «Акваріум» на сцені майже півстоліття, до сих пір їх музика звучить свіжо і чудово. Це не ретро-бенд з затертими хітами, а завжди актуальна класика! Протестний рок і філософське реггі музикантів щорічно знаходять нове обрамлення, адже «Акваріум» знаходиться в безперервному русі і пошуках нового звучання. Сьогоднішній «Акваріум» – це десятки концертів в рік, сотні тисяч прихильників і співпрацю з музикантами світового рівня. це культурне явище, що існує поза часом і простором. Не пропустіть!

YUNA 2020

Коли: 24 березня

Де: Палац Україна

YUNA традиційно збере тих, хто є кращими на сьогодні на українській сцені. Під час вечора ми дізнаємося, хто за підсумками голосування експертного журі переміг у номінаціях “Кращий виконавець”, “Краща виконавиця”, “Пісня року”, “Альбом року”, “Відкриття року” та ін. Тріумфатори отримають на сцені статуетки YUNA з рук відомих теле- та радіоведучих, бізнесменів, продюсерів. YUNA 2020 року – це також ефектне шоу з пісенних номерів, які сильні артисти завжди готують спеціально для церемонії. Майже півтора десятка виконавців заспівають свої хіти або попурі. Дехто з них з’явиться на сцені у складі унікальних дуетів, створених теж ексклюзивно для цього свята!

ТИМА БЕЛОРУССКИХ

Коли: 24 березня

Де: Палац спорту

25 березня в Києві відбудеться сольний концерт культового сучасного репера ТІМИ БЕЛОРУССКИХ. Минулого року його сольник просто розірвав українську столицю, тому цього разу Тіма підготував майданчик побільше, а точніше – забронював собі найбільший майданчик у Києві, щоб якомога більше фанів змогли наживо почути улюблені треки! “Витаминка”, “Мокрые кроссы”, “Незабудка” та інші качові хіти Тіми Белорусских прозвучать на цьому концерті, тож не проґав свій шанс поденсити під знайомі мотиви з натовпом таких же фанів “Аленки” та інших “смачних” треків виконавця.



Олег Скрипка & Bedroom music orchestra

Коли: 28 березня

Де: Caribbean Club Concert Hall

Олег Скрипка і Bedroom Music Orchestra представляють програму джаз-кабаре! У складі музиканти-віртуози – «ВВ», «Дети Фиделя», «Pokaz Trio» – майстри різних жанрів і стилів, що робить їхню музику яскравою і цікавою! Легендарний музикант, вокаліст, композитор відомий своїми проектами «ВВ», Le Grand Orhestra, джаз-кабаре Zabava, DJ O’Skrypka. Цього разу його колаборація з Bedroom Music Orchestra створила новий музичний прецедент. Улюблені пісні, переплетені з сучасними ритмами, ретро-звучанням, рідкісним в Україні електро-свінгом. Це треба чути!

Балет «Автобіографія» Вейна МакГрегора

Коли: 29 – 30 березня

Де: МЦКМ Жовтневий

Культова балетна компанія з Великої Британії вперше в Україні! Вейн МакГрегор ставить хореографію для провідних балетних труп світу – Паризька опера, NDT, Нью-Йорк Сіті Балет, Ла Скала, Большой Театр. Експериментує зі сплетінням жанрів і дослідженням нових територій – від постановок для драматичного театру, опери і кіно ( «Гаррі Поттер і Кубок Вогню», «Фантастичні тварини і де вони мешкають», «Тарзан. Легенда») до відеокліпів (Radiohead, Thom Yorke, The Chemical Brothers) і Тижнів мод. У 2017 році з напрацювань танцівника виникла балетна вистава «Автобіографія» – абстрактне міркування про життя і творчість поза часом!

Фото: IStock

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