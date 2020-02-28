У березні 2020 в українців буде аж… 10 вихідних днів! Це ж третина місяця, уявляєте? А так багато вихідних у нас завдяки святу 8 Березня і тому, що місяць починається в неділю!

Отже, перший вихідний у нас, власне, 1 березня, яке випадає на неділю. Відмінний день, щоб зустріти весну, тим більше що в Києві в розпалі свято Масляної. Тож цілком можна влаштувати собі «свято живота», завітавши на ВДНГ, де у вихідні проходить «Запальна Масляна».

А якщо хочеться домашніх млинців, радимо спробувати новий рецепт – на мінеральній воді! Дуже смачно :).

А ось наступного тижня українців чекає відразу три вихідних, оскільки 8 Березня – неділя, і вихідний переходить на понеділок, 9 березня. Можна виспатися й відпочити!

А якщо не хочеться сидіти вдома, заплануйте собі похід на цікавий івент. Наприклад, 7 березня в клубі Atlas – святковий концерт «Другої ріки», 8 березня – виступ чарівної Марії Чайковської, а 9 березня можна згадати старі хіти улюбленої 5’nizza!

Мало? Ловіть ще ідеї! У суботу в Палаці спорту відіграє концерт з оркестром ліричний Pianoбой, в Центрі сучасного мистецтва «ДАХ» влаштують перфоманс «ЦеЩо», а за гарним настроєм варто зазирнути у Fedoriv Hub на «Великий весняний стендап».

Решта вихідних у березні – за планом! Але синоптики обіцяють чудову теплу погоду на весь місяць, тож плануйте собі прогулянки і відпочинок не лише у вихідні, а й вечорами в будні дні – відмінний спосіб відволіктися від повсякденних справ!

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