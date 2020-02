Новий альбом канадського композитора Caribou: Слухаємо і чекаємо на концерт!

Через шість років після свого надуспішного альбому Our Love, який подарував світові хіт Can not Do Without You, Ден Снейт, відомий як Caribou, випускає новий альбом Suddenly. Такий довгоочікуваний і виразно самий особистий в його дискографії.

На цей час з Деном сталося багато всього: як радісного, так і трагічного. Народилася друга дочка. Помер зять. У батька трапилися проблеми зі здоров’ям, через що він вирішив проводити більше часу з батьками і сім’єю. З цього приводу йому довелося навіть відмовити у співпраці самої Ріанни.

Реліз став результатом спілкування з близьким протягом цього часу. Важкого, але в кінці кінців загоювального всі рани. Саме тому Снейт немов від серця відриває Suddenly і дарує його слухачеві.

Наприклад, в що відкриває пісні Sister можна почути голос його матері, який Снейт записав на диктофон. Трек You&I став одою відносин мами і сина, якими Ден так дорожить. Або ж композиція Home – перша, яку музикант представив широкій аудиторії. Всі, кому він включав Home, відразу ж згадували про минуле в рідному домі. Минулого іноді хворобливому, але все ж приємне.

Нова робота Caribou – не тільки щоденник, повний життєвого досвіду. Suddenly – дуже копітка робота над матеріалом, яка зайняла у нього кілька років. 12 композицій були зібрані з 900 різних семплів різної тривалості.

– Ден, закінчи цей чортів трек! – так часто говорив Дену один з його найкращих друзів Кіран Хебден, теж електронщик, який виступає під псевдонімом Four Tet. І Caribou їх таки закінчив.

Suddenly виявилося ідеальною назвою для альбому. Багато речей у житті – як хороші, так і погані – відбуваються випадково. Неможливо передбачити, що і коли відбудеться. Така ж приємна випадковість сталася і з тими сотнями звукових шматочків – вони перетворилися на прекрасні пісні.

Прекрасні пісні, які Caribou зовсім скоро представить в Києві на арт-заводі «Платформа» 16 серпня. 1 євро з кожного проданого квитка піде на рахунок некомерційної організації по захисту навколишнього середовища Client Earth.