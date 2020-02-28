Співачка LAUTA продовжує епатувати публіку сексі-образами

Після драйвових хітів «ЗОЖ» і провокаційного «П.М.С.» LAUTA презентувала відео до треку французькою мовою«1! 2! 3!». У пісні йдеться про руду Ginger girl, яка шукає кохання.

– Її серце закрите під вуаллю сексуальності і сарказму, але всередині живе маленький рудий ангел, який хоче теплого справжнього почуття, – пояснює LAUTA.

Дивимося кліп LAUTA – «1! 2! 3!»:

Зйомки проходили в закритому павільйоні. Кліп вийшов провокаційним, яскравим і стильним, адже особливу увагу приділили світловому рішенню. Трек був написаний Ганною Ніколайчук, Владиславом Чехович, DJ Lutique і самою співачкою. Режисером відео став молодий український режисер і фотограф Віктор Бакін.

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