Британці рвуться до Києва: 5 кращих пісень Asking Alexandria

17 жовтня в Києві виступить британський рок-гурт Asking Alexandria. За 14 років існування хлопці встигли випустити п’ять студійних альбомів, розпрощатися з початковим вокалістом Денні Ворснопом і знову з ним возз’єднатися. Ну, і записати пачку хітів для “важких” радіостанцій. У цій статті ми відібрали п’ять пісень Asking Alexandria – тільки найкращі з найкращих.

Final Episode (Let’s Change the Channel)

Перший успішний сингл Asking Alexandria в США – він отримав “золотий” сертифікат продажів.

Але найголовніше, саме завдяки цій пісні Денні Ворсноп став вокалістом групи. Як це відбулося? Слово Денні:

– Цю пісню з гітаристом Беном Брюсом ми склали однією з перших в самому початку нашої співпраці. У нас була готова музика, текст, але тоді я був ще одним гітаристом в гурті. Я вирішив піти в будку для вокалу на студії і записати сирий вокал для демо, щоб прикинути, що виходить в результаті. Після того, як я вийшов, хлопці мене звільнили з посади гітариста і сказали, що тепер я буду співати.

Moving On

Пісня з проривного альбому групи From Death to Destiny, без якої не обходиться не один концерт групи.

За словами гітариста Бена Брюса, сенс Moving On полягає в тому, щоб показати відносини в форматі “від любові до ненависті” через призму гастрольного життя музикантів.

– Ми постійно сумуємо за домом, коли знаходимося в турі. Але в той же час, ми любимо давати концерти. Це дві різні ідеології. І зворотна сторона – ми любимо їздити по світу, але в той же час і ненавидимо, бо сильно втомлюємося. Це як складні відносини, де люди один одного люблять, але постійно сваряться. Пісня говорить про це сама за себе, – вважає Брюс.

The Death of Me

The Death of Me – ще один обов’язковий номер на концертах гурту з альбому From Death to Destiny.

Цій пісні пощастило отримати дві версії – оригінальну металкор версію і так званий “поп-мікс”. Бен Брюс пояснив чому:

– Я чув від багатьох людей, що From Death to Destiny – наш найважчий альбом. Ми зосередилися на мелодіях і риффах замість постійних металкорових брейкдаунів, але він все одно залишається важким. У той же час, ми хотіли показати, що наші треки, незважаючи на суворе звучання, можуть бути на радіо. Тому ми і записали дві версії The Death of Me”.

Alone In A Room

Безумовно, головний хіт останнього на цей момент альбому гурту, який називається так само – Asking Alexandra.

Денні Ворсноп розповідав про історію створення пісні в одному з інтерв’ю:

– Alone In A Room – автобіографічна пісня. У 2017 році я випустив сольний альбом The Long Road Home. Дуже особистий: всі пісні в ньому про мої проблеми, від яких я намагався втекти все своє життя. Це було відмінною терапією для мене. Коли я почав роботу над новим альбомом Asking Alexandria і, зокрема, над цією піснею, історія просто продовжилася. Цей трек – ще одна спроба врятувати мене і замкнути від всього поганого, – говорив Денні.

Vultures

Цей трек також можна знайти на Asking Alexandra. Пісня стала основою усіх концертів гурту за останні пару років. Але для Денні Ворснопа і банди в цілому, Vultures має сакральне значення – пісня повернула Денні в групу після трирічної відсутності. Він покинув колектив через розбіжності з іншими учасниками.

Еш Евідсен, глава лейблу Summerian, на якому Asking Alexandria випускає свої альбоми, використовував Vultures як привід для повернення Денні в гурту:

– Ми обідали в Лос-Анджелесі. Він сказав мені: “Vultures – класна пісня, шкода, що ніколи не вийде”. Я йому відповів, що люблю цей трек. Еш продовжив: “Ну, знаєш, група думає почати записувати новий альбом. Що ти думаєш з цього приводу?” Я відповів: “Не хочу, щоб її співав хтось інший”. Через пару днів я зустрівся з Беном Брюсом і все встало на свої місця.

Нагадуємо, що Asking Alexandria виступлять у Києві 17 жовтня в клубі Stereo Plaza. Квиточки вже в продажу!

Читай також:

Учасники Нацвідбору на «Євробачення» група Cloudless готує перший сольний концерт

Найкращі ілюзіоністи сучасності повертаються до Києва