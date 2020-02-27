Молодий український дует презентував трек «Зима», як символ переродження і зустрічі весни

Пісня «Зима» – це пісня, яка символізує переродження. В її основі – три хороводні веснянки, які співалися в останні дні зими і на порозі Масляного тижня. За традицією перехід зима-весна – це смерть і переродження, нове життя, кругообіг вічного життя і смерті.

– Характер і зміст пісні вимагали лише підкреслити себе, але не зруйнувати музичним наповненням настрій. Тому, незважаючи на ліричність, трек вийшов жорстким і трохи холодним через космічні звуки. Ми не часто в своїх піснях використовуємо манеру народного співу, але саме в цій пісні така манера допомогла досягти максимального драматизму і посилити кульмінацію, – розповідає фронтмен гурту Стас Корольов.

Також YUKO анонсували свій перший тур Україною, який стартує 13 березня!

– Я ніколи не була в турі, прям, туууурі. Це цікавий досвід, який, можливо, буде схожий на один затяжний нескінченний концерт. Приїзд, поселення, саундчек, вечеря, виступ, переїзд в інше місто. Це як виклик самій собі, своїй витривалості, силам і можливостям. Вже купила пару костюмів під виступ і думаю, як же я буду святкувати день народження між концертами, – в передчутті від свого першого в житті туру ділитися очікуваннями фронтвумен YUKO Юля Юріна на своїй сторінці в facebook. – Третій рік поспіль ДН буде супроводжуватися сценою і нашою музикою групи YUKO. Круто!

Юля вже навіть почала складати приблизний райдер:

– Мої знають, я брезгуха і чистюля, всюди їжджу з запасом вологих серветок або антисептиків. Мрію, щоб райдер – як у Мадонни, в кожен новий готель – новий унітаз (для початку мені підійдуть нові, якими ще не користуватися, сидушки), обов’язково чисті рушники і яйця з літром кави на сніданок! 🙂 Начебто звичайні речі, але повірте, бували такі випадки, що і такий запит здавався розкішшю.

Текст пісні YUKO – Зима:

Да зима наша б‘єла

Як ти нам надоєла

Їди, зимо, тай до Кучина,

Бо вже нам ти надокучила

Пошла зимо по веснянці,

Пошли наші женихи в танці

З дівчатами танцювали

Весну красну зустрічали

За горою грім загремів

Хмара вийшла, дощік пойшов

Дощік пойшов, а він не прийшов

Ой що діється, дев‘ять жєняться

Десятого хо… ой да ховають

По ньом дєвочки ой да співають

Да зима наша б‘єла

Як ти нам надоєла.

Їди зимо тай до Кучина,

Бо вже нам ти надокучила

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