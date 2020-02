На «Charity weekend c Машею Єфросініною» обговорили секс

Кожна третя дитина готова зустрітися з незнайомцем з інтернету в реальному житті. 18 хвилин потрібно на те, щоб змусити підлітка надіслати інтимні фото. Діти розповідають сімейні таємниці, діляться особистими переживаннями. Вони думають, що сидячи вдома, їм нічого не загрожує. Але це – ілюзія!

Тема сексуальної освіти дітей стала ключовою на камерному «Charity Weekend з Машею Єфросиніною», який днями пройшов у Києві. Перед 1000 гостей виступили секс-педагог Юлія Ярмоленко і засновниця освітнього проекту про захист дітей в Інтернеті «Stop sexтінг» Анастасія Дьякова. Модератором стала Маша Єфросиніна.

Тема, за яку команда благодійного проекту спочатку боялася братися, викликала величезний резонанс. Після пізнавальних виступів Юлія, Анастасія та Маша кілька годин давали вичерпні відповіді на питання із залу:

– Що нашим дітям потрібно знати про секс?

– Коли з ними потрібно почати розмовляти про ЦЕ?

– Як правильно розмовляти з дитиною на цю тему?

– Як діяти, якщо вашу дитину шантажують в інтернеті?

– На що батькам потрібно звернути увагу?

– Ніяких лелек і капусти! Треба вміти пояснити дітям все чесно і доступно. Заради їх же безпеки! Щоб про це раптом не розповів їм чужий дядько. Щоб хлопчики і дівчатка могли розпізнавати ознаки сексуальних домагань і найважливіше, не боялися розповісти про це батькам! З вуст наших спікерів Юлії Ярмоленко і Анастасії Дьяковій ми дізналися, як захистити дітей від загроз їх психіки в мережі і які правильні слова потрібно сказати дитині, якщо в школі «друзі» показали йому порно, – ділиться враженнями ідейний натхненник і співзасновник Charity Weekend Маша Єфросиніна.

Після сотні відгуків і тисяч прохань в соцмережах від людей, які не змогли потрапити на лекторій, команда Charity weekend всерйоз задумалася: може варто виїхати за межі Києва з цієї досить актуальної темою? Зараз ведуться переговори зі спікерами, адже освітня місія не менш важлива, ніж благодійна.

«Камерний» Charity Weekend (саме так команда благодійного проекту називає заходи, що збирають до 1000 гостей) зібрав 265 000 гривень. Всі виручені від продажу квитків кошти спрямовані у фонд «Твоя опора» на порятунок життя дітей! Генеральним партнером заходу став бренд One by One.

Нагадуємо, що 30 серпня відбудеться 5-й ювілейний «Charity weekend. Здоровий день »на Арт-заводі Платформа.

