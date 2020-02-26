Українська співачка LOBODA презентувала вибуховий кліп на новий трек «Новый Рим».

Дивитися прем’єру кліпу LOBODA – Новый Рим онлайн:



У кліпі «Новый Рим» Світлана Лобода постала в образі інопланетянки, яка заряджена танцювальним ритмом. Режисером роботи став відомий український кліпмейкер Алан Бадоєв.

– Персонаж это самое интересное для меня в клипах , если он есть , вокруг него выстраивается эстетика и мир видео клипа. Что бы создать инопланетную гостью, Света провела большое количество времени в репетиционном зале , на примерках одежды и пробах мейкапа. В таком поиске важна очень профессиональная команда , которая наблюдает за артистом и делает его находки максимально объемными. Месяцы интересной работы и вот МАЛЫШКА Lo курсирует своей смешной походкой на ваших экранах! Встречайте и танцуйте вместе с ней❤️ Я очень благодарен и горжусь нашей командой ,друзья вместе мы делаем мир интересней и непредсказуемей⚡️⚡️, – прокоментував нову відеороботу Алан Бадоєв.

Своїм сюжетом кліп «Новый Рим» нагадує фільм жахів. Спочатку Лобода спускається с космічного корабля і перетворюється на бестію дисковечірки. Артистка танцює, вигинаючись різними способами, чілить в літаючій тарілці, а потім танцює разом із зомбі. Вкінці відеороботи зомбі з’їдають інопланетянку, забруднюючись її зеленою «кров’ю». Через це вони теж заражаються танцювальним вайбом.

Шанувальники LOBODA по-різному сприйняли кліп «Новый Рим» . Хтось вражений антуражем, ідеєю та виконанням зірки. А для когось усе це здалося фарсом.

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