UPark 2020: Хедлайнери, розклад, дати і квитки

Організатори одного з наймасштабніших музичних фестивалів в Україні – UPark 2020 року – оголосили, нарешті, повні дати і поповнили список хедлайнерів. Це просто розрив!

Перша відмінна новина: UPark влітку 2020 року триватиме… цілих 5 днів! Правда, на відміну від інших подібних івентів, він буде проходити в два етапи: 9 липня і 16-19 липня. Тож всі ті, хто турбувався, що UPark 2020 збігається з датами із Atlas Weekend 2020 року, можуть зітхнути з полегшенням: перетнуться ці заходи тільки в один день – 9 липня!

Хедлайнери UPark 2020

Крім того, що організатори оголосили дати фесту, поповнився і список хедлайнерів. Раніше були заявлені групи, які виступлять 9 липня – це Machine Gun Kelly, Neck Deep, Sum 41 і My Chemical Romance.

Сьогодні ж відкрили ще П’ЯТЬ хедів: «ЗВЕРИ», Royal Blood, The Offspring, Gogol Bordello і Frank Carter & The Rattlesnakes! Правда от, в які саме дати хто буде виступати, поки не відомо!

Поки що розклад UPark 2020 виглядає ось так:

Квитки на UPark 2020

Квитки на UPark 2020 з’явилися у продажу майже місяць тому, ще коли були заявлені тільки учасники першого дня фесту. Тепер же можна придбати повноцінний абонемент на всі п’ять днів фесту за 2899 грн (ціна early bird!). А ті, хто вже купив квитки на один день і хочуть «розширити пакет», можуть просто доплатити і придбати абонемент на всі дні UPark 2020!

І поки ми з усе більшим нетерпінням чекаємо на літо, пропонуємо згадати, як проходив UPark 2019!

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