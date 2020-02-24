Макс Барських та LITKOVSKAYA випустять спільну колекцію одягу PRAY AT THE DANCEFLOOR

Творча колаборація приурочена до старту другого світового туру музиканта NEZEMNAYA2020

Після успішного запуску першої колекції Макса Барських #BEREGA в 2018 році, артист продовжує розвивати напрямок власної лінії одягу, – і знову робить це, об’єднавши зусилля з брендом LITKOVSKAYA. Цього разу асортимент офіційного марчу музиканта став ще ширшим, домінантними в ньому виступили червоний, білий і чорний колір, а знаковими елементами – терновий вінець, назва шостого повноформатного альбому «1990» і язики полум’я.

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Офіційним саундтреком рекламної кампанії PRAY AT THE DANCEFLOOR став третій україномовний сингл «Двоє» з майбутнього альбому Барських.

До колекції увійшли універсальні базові речі sport casual, які підійдуть як для «неї», так і для «нього»: худі, два види футболок, лонгслів, водолазка, спортивні штани, шорти, шкарпетки, шкіряний аксесуар «терновий вінець» і ексклюзивний рюкзак-трансформер. Останній можна буде використовувати в якості віп-запрошення на один з концертів у рамках міжнародного туру. Всі вироби колаборації упаковані в пакети з біорозкладаного пластику.

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Перший дроп надійде в продаж на концерті в Вільнюсі вже 27 лютого.

Авторами візуальної частини рекламної кампанії нового кампейну MAX BARSKIH х LITKOVSKAYA виступило творче об’єднання художників «Міський сад». Натхненні фресками епохи Відродження, фотохудожники змішали в кадрі біблійні мотиви та рейверську естетику. Головними героями зйомки стали самі Макс Барських та Лілія Літковська.