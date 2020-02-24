Фільм Сенцова і Сеітаблаєва «Номери» презентували на Berlinale 2020. Ексклюзивний коментар

У фільмі зіграли зірки «Перших ластівок» – Олександр Бегма (№9), Марія Смолякова (№10) і Максим Девізоров (№11)

В рамках Берлінського кінофестивалю Berlinale Special відбулася світова прем’єра фільму «Номери» за однойменною п’єсою режисера Олега Сенцова.

Перший показ пройшов 18 лютого в одному з найстаріших театрів Берліна Maxim Gorki Theater. Творчу команду на події представляли режисери Олег Сенцов та Ахтем Сеітаблаєв, оператор-постановник Адам Сікора, продюсерка Віолета Камінська, актори Євген Черников, Агата Ларіонова та Олександр Бегма.

«Номери» – повнометражний художній фільм, що був створений за однойменною п’єсою Олега Сенцова. Це розповідь про ув’язнене суспільство, яке намагається побороти свої страхи та отримати свободу. У світі Номерів все підпорядковується суворій системі й верховному правителю – Нулю. Десять героїв вже звикли бігти по колу робити все відповідно до книги Правил. У них немає можливості вибирати, як жити й кого любити. Але життя змінюється з появою нового жителя, якому не відомі чинні закони. Це руйнує спокій пасивної влади. Раптово непохитна віра Номерів розколюється на шматки. Вони хочуть самостійно вирішувати свою долю, отримати імена і створити новий світ, де будуть панувати їх закони.

Особливістю зйомок фільму стало те, що Олег Сенцов працював над ним під час перебування в колонії суворого режиму в Росії. І по листуванню обговорював нюанси з режисером Ахтемом Сеітаблаєвим.

– Це універсальна історія, і за 10 років вона не втратила своєї актуальності. Це не історія Росії, це історія будь-якого суспільства. Всі революції схожі одна на одну, – зазначив Олег Сенцов.

– Я дуже хотів, мріяв про те, щоб ми з Олегом разом могли презентувати цей фільм на Берлінському кінофестивалі. І це сталося. І це надзвичайно. Це важливе кіно, яке поєднує багато жанрів: гротеск, психологічну драму, антиутопію, мелодраму, лірику. Я називаю цю суміш своєрідним «Ноєвим ковчегом». Нічого нового ми світу не розкажемо, це історія про вибір, зраду, боягузтво, але це той момент, коли ти розумієш, що не показати цього ти не можеш», – прокоментував Ахтем Сеітаблаєв.

Актор Олександр Бегма, який зіграв у «Перших ластівок» глухонімого Антона, в «Номерах» виконав роль Дев’ятого. Ексклюзивно для Нового каналу він поділився своїм баченням героя:

Посмотреть эту публикацию в Instagram misterbegma 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Дев’ятий – борець. Він прагне змінити навколишній світ, він сміливий і чесний, – сказав Бегма, – Мені було дуже цікаво, непросто і захопливо зіграти такого персонажа.

21 лютого гості пройшлись червоною доріжкою до сучасного Haus der Berliner Festspiele на урочистий показ фільму «Номери» творча команда фільму – режисер Ахтем Сеітаблаєв, продюсери Анна Паленчук, Даріуш Яблонський, Ізабела Войцик та Віолета Камінська, композитор, клавішник групи «Океан Ельзи» Милош Єлич, режисер монтажу Ярослав Камінський, художник-постановник Кирило Шувалов, актори Віктор Андрієнко, Євген Черников, Агата Ларіонова та Олександр Бегма. А також керівник напряму холдингу StarLightMedia із виробництва мультиплатформових серіалів Олексій Гладушевський, генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Синькевич, Голова підкомітету у сфері кінематографу та реклами Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, кінопродюсер, Член Громадської ради Українського Оскарівського комітету Павло Сушко, представник Державного агентства України з питань кіно Артем Голосов.

– Фільм дуже сучасний та актуальний, особливо якщо розуміти контекст подій, які відбуваються навколо нас. Такі фільми зараз нам вкрай необхідні, – сказав Олексій Гладушевський, керівник напряму холдингу StarLightMedia із виробництва мультиплатформових серіалів.

Фільм – ко-продукція України (435 FILMS за підтримки Міністерства культури України), Польщі (Apple Film Production за підтримки Polish Film Institute), Чехії (Česká Televize) і Франції (Canal +). Прем’єра в Україні запланована на осінь 2020 року.

Новина підготована за прес-матеріалами