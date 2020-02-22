Новий каналG.spaceШОУМАНІЯ«Євробачення – 2020»: всі пісні фіналістів Нацвідбору

«Євробачення – 2020»: всі пісні фіналістів Нацвідбору

Хто поїде від України на «Євробачення – 2020» стане відомо вже в суботу, 22 лютого, в прямому ефірі СТБ і UA: Перший. Шістка фіналістів вже визначилася: KRUTЬ, Jerry Heil, Go_A, David Axelrod, KHAYAT і TVORCHI.

За результатами жеребкування конкурсанти виступлять ось в такому порядку:

Давайте уявимо, яким буде фінальний концерт і прослухаємо всі пісні фіналістів Нацвідбору на «Євробачення – 2020».

KRUTЬ — 99

Jerry Heil — #VEGAN 

GО_A — СОЛОВЕЙ

David Axelrod – HORIZON

KHAYAT – CALL FOR LOVE

TVORCHI – Bonfire

Конкурсанти настільки різні й однаково сильні, що важко передбачити переможця. Ми створили народне голосування за того, хто має, на думку наших читачів, представляти Україну в Нідерландах. Голосуй і ти!

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