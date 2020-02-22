Для артиста це перший трек після тривалої перерви

Найяскравіша зірка українського шоу-бізнесу Вєрка Сердючка, в образі якої виступає Андрій Данилко, увірвалася з новою піснею «Make It Rain Champagne».

Дивитися онлайн Євробачення 2020 фінал Нацвідбору

Слухати нову пісню Вєрка Сердючка – «Make It Rain Champagne» онлайн:



Прем’єра англомовного треку «Make It Rain Champagne» Вєрки Сердючки відбулася на її офіційному YouTube-каналі. А наживо пісню вперше почули на «Вечорі прем’єр з Катериною Осадчею» 12 листопада. Цікаво, що виступала Сердючка на сцені у тому ж костюмі, що і на «Євробаченні-2007», де зайняла друге місце.

Пісню «Make It Rain Champagne» для Вєрки Сердючки написали та зпродюсували шведи Андреас Ерн та Пітер Бострем. Як відомо, здебільшого організацією пісенного конкурсу «Євробачення» вже багато років займаються шведи. Тому вони найкраще розуміються на тому, яка формула є виграшною для «Євробачення». Недивно, що часто саме Швеція перемагає та займає топові позиції у конкурсі.

Чи може значити такий збіг, що Вєрка Сердючка знову планує спробувати свої сили на «Євробаченні» та виграти цього разу? Дізнаємося вже під час Національного відбору на Євробачення.

Нагадаємо, що «Євробачення-2020» відбудеться у Роттердамі, Нідерланди. Півфінали та фінал призначені на 12, 14 та 16 травня 2020 року.

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