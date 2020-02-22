Фіналісти Національного відбору на «Євробачення-2020» український гурт TVORCHI несподівано виипустив кліп на конкурсну пісню Bonfire. Саме з нею дует спробує вибороти право представляти Україні на пісенному конкурсі у Нідерландах.

Дивитися прем’єру кліпу TVORCHI – Bonfire онлайн:



– Bonfire – це вогонь боротьби за те, у що ти віриш! Якщо в лірик – відео основний акцент був на питаннях екології, то це відео – про перемогу над собою! На що чекаєш? Будь кращою версією себе вже сьогодні! – прокоментували відео TVORCHI.



Режисером кліпу виступив Максим Гетьман. Він має три сюжетні лінії: боротьба з собою під час боксу, фехтування і в кінці, коли головний герой виходить на сцену і знову ж таки міняється. Як пояснюють TVORCHI, все циклічно, ми боремось самі з собою по колу і це безперервний процес задля того щоб стати кращими!



Нагадаємо, що менше ніж за тиждень, трек Bonfire підкорив перше місце таких чартів як Google Play, YouTube Music, ITunes Music. А чии вдасться TVORCHI вибороти перемогу у Національному відборі на «Євробачення-2020», дізнаємося вже сьогодні, 22 лютого, о 19:00 у прямому ефірі СТБ та UA:Перший.

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