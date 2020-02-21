Півфіналістка Національно відбору на «Євробачення-2020» Assol нещодавно презентувала кліп на пісню Save It, з якою намагалася потрапити на пісенний конкурс.

Дивитися прем’єру кліпу Assol – Save It онлайн:



У бекстейджі зі зйомок Assol показує, як влаштована знімальний майданчик, розповідає про значення пісні, а також знайомить з режисером кліпу Trent Pazl і стилістами LUVI.

– Перш за все, я хочу привернути увагу до проблеми байдужості нашого покоління до планети, на якій ми живемо. Природа створила нас, а ми вбиваємо її. Я вважаю, що чим більше ми говоримо про це, піднімаємо цю тему, тим більше користі – люди стали замислюватися про споживання, вони змінюють себе, свої звички, своє мислення! Пакет з пакетами – вже не актуально: тканинні мішечки, шопери – ось що приходить натомість. Менше одноразового використання – більше багаторазового. Такі дрібниці змінюють світ! Хочеться, щоб кожен, хто побачив нашу роботу, отримав цей меседж, подумав над своїми діями і задав собі питання: що я можу зробити для світу? І почав хоча б з малого, і не з завтрашнього дня, не з понеділка, і вже тим більше не з нового року, а саме з цього моменту, – розповіла Assol Новиму каналу.

Дивитися бекстейдж кліпу Assol – Save It онлайн:



Також співачка поділилася цікавими фактами зі зйомок:

⁃ Зйомка кліпу зайняла 15 годин – з 16:00 до 7:00.

⁃ Було залучено близько 15 акторів.

⁃ У кліпі знялися двоє акторів з серіалу «Школа» – Олександр Петренко та Арно Муке.

⁃ Наймолодша актриса кліпу, 6-річна Аріанна Курганська, дуже схожа на маленьку Assol.

⁃ Образ Assol розробляли дизайнерки LUVI, які також шили наряди для LOBODA, Макса Барських, Тіни Кароль, провідних «Євробачення», Віри Брежнєвої та інших.

⁃ Сукню для кліпу було пошито з використанням тканини з інших суконь співачки. Так вона зробила свій образ більш екологічним.

⁃ Головним технологічним рішенням відео став високошвидкісний робот Bolt High Speed ​​Cinebot, який здатний рухатися по рейках зі швидкістю 4,5 метра в секунду і визнаний одним з найшвидших роботів для зйомки в світі.

– Мені дуже сподобалася робота з Trent Pazl. Мені здається, нам вдалося занурити глядача в історію з відео. Навіть на знімальному майданчику не залишилося жодної людини, яка б не повірила в такий можливий результат дій людства в майбутньому. Чесно кажучи, в один момент я була переконана, що все це відбувається насправді – настільки поглинув мене робочий процес. Страх, розчарування, змішане з вірою в краще – ці почуття опановували мною протягом наших зйомок. Ще кілька годин я не могла прийти в себе, повернутися в реальність. Але я шалено пишаюся всією командою і кожним, хто був причетний до цього дійства, тому що все вийшло навіть краще, ніж ми планували! – підсумувала спільну роботу Assol.

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