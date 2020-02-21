KRUTЬ — 99: конкурсна пісня учасниці Нацвідбору на Євробачення 2020
Українська співачка та бандуристка Марина Круть (KRUTЬ) представила трек «99», з яким виступатиме на Національному відборі на «Євробачення-2020». З нею музикантка сподівається представляти Україну на пісенному конкурсі, який цього року пройде в Нідерландах.
Слухати KRUTЬ — 99 онлайн:
Пісня «99» – це особиста історія співачки, яка насправді про всіх.
– Часто на шляху зустрічаються падіння, та якщо ти впав один раз, то маєш 99 причин піднятись та іти далі до своєї мети, – говорить KRUTЬ.
Саме тому ліричне відео на пісню «99» показало шлях KRUTЬ до своєї мети, до великої сцени, долаючи різні перешкоди на своєму шляху. На перших кадрах ми бачимо, що грати на бандурі героїні не вдається, бо на ній немає жодної струни. Потім співачка зустрічає багато людей, надихаючих речей та тварин, які допомагають їй зібрати 65 струн, аби бандура та голос KRUTЬ зазвучали на цілий світ. Зроблена робота у форматі анімації, автором якої стала Марія Оз.
– Ідея відео в тому, що потрібно любити і допомагати, дарувати тепло і все повернеться подвійно, – розповідає Марія Оз.
Нагадаємо, що фінал Національного відбору на «Євробачення-2020» проходитиме 22 лютого. KRUTЬ виступить під номером 1.
Слова пісні KRUTЬ — 99:
This song is for everyone
When you lost and your hope is gone
While your tears put your fear away
It’s okay , just play this game
Lalalalalala
don’t be shy
fallen one’s
Lalalalalala
Ninety nine
reasons to rise
Послухай сестро і брате ,
Для печалі нема причин .
Щоб високо літати
Треба набрати розгін .
Бо це твій шлях
Це твоя дорога
Не помиляється той , хто нічого не робить .
В усіх буває , накриває
Та робить нас сильнішими те що не вбиває .
Lalalalalala
don’t be shy
fallen one’s
Lalalalalala
Ninety nine
reasons to rise
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