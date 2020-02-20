22 лютого відбудеться грандіозний фінал Національного відбору на «Євробачення-2020». Уже в суботу ми дізнаємося, хто представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Суддів чекає нелегкий вибір, адже в список учасників Нацвідбору на «Євробачення-2020» увійшли найталановитіші артисти країни! Незважаючи на це, багато користувачів мережі вважають, що представлятимуть Україну повинен Андрій Данилко, який у 2007 році підірвав сцену «Євробачення» своїм номером. Пропонуємо згадати найкращі виступи Вєрки Сердючки на міжнародному конкурсі!

Почнемо з дебюту на «Євробаченні». У 2007 році міжнародний пісенний конкурс проходив у столиці Фінляндії – Гельсінкі. За підсумками голосування журі та телеглядачів, представником України на міжнародному пісенному конкурсі став комік і співак Андрій Данилко. Він виступив в образі Вєрки Сердючки з піснею Dancing Lasha Tumbai. Данилко показав один із найкращих результатів України в історії «Євробачення», посівши 2-е місце з 235 очками.

Вєрка Сердючка на «Євробаченні-2007»

У 2019 Вєрка Сердючка знову повернулася на сцену міжнародного конкурсу «Євробачення». Але вже в якості запрошеної зірки. Данилко виконав пісню переможниці «Євробачення-2018» Нетти Барзилай Тoy. Однак, на прохання організаторів, на сцену він вийшов у знаменитому блискучому костюмі з зіркою на голові. В тому самому костюмі, в якому він завоював друге місце на «Євробаченні-2007».

Вєрка Сердючка на «Євробаченні-2019»

Нагадаємо, Андрій Данилко вже п’ятий рік поспіль входить до складу журі Національного відбору на «Євробачення». Цього разу до нього приєдналися поп-діва української сцени Тіна Кароль і генеральний продюсер радіохолдингу «ТАВР Медіа» Віталій Дроздов.

Фото: Getty Images

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