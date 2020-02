Українська співачка та бандуристка Марина Круть (KRUTЬ) представила трек «99», з яким виступатиме на Національному відборі на «Євробачення-2020». З нею музикантка сподівається представляти Україну на пісенному конкурсі, який цього року пройде в Нідерландах.

Пісня «99» – це особиста історія співачки, яка насправді про всіх.

– Часто на шляху зустрічаються падіння, та якщо ти впав один раз, то маєш 99 причин піднятись та іти далі до своєї мети, – говорить KRUTЬ.

Саме тому ліричне відео на пісню «99» показало шлях KRUTЬ до своєї мети, до великої сцени, долаючи різні перешкоди на своєму шляху. На перших кадрах ми бачимо, що грати на бандурі героїні не вдається, бо на ній немає жодної струни. Потім співачка зустрічає багато людей, надихаючих речей та тварин, які допомагають їй зібрати 65 струн, аби бандура та голос KRUTЬ зазвучали на цілий світ. Зроблена робота у форматі анімації, автором якої стала Марія Оз.

– Ідея відео в тому, що потрібно любити і допомагати, дарувати тепло і все повернеться подвійно, – розповідає Марія Оз.

Нагадаємо, що фінал Національного відбору на «Євробачення-2020» проходитиме 22 лютого. KRUTЬ виступить під номером 1.

Слова пісні KRUTЬ — 99:

This song is for everyone

When you lost and your hope is gone

While your tears put your fear away

It’s okay , just play this game

Lalalalalala

don’t be shy

fallen one’s

Lalalalalala

Ninety nine

reasons to rise

Послухай сестро і брате ,

Для печалі нема причин .

Щоб високо літати

Треба набрати розгін .

Бо це твій шлях

Це твоя дорога

Не помиляється той , хто нічого не робить .

В усіх буває , накриває

Та робить нас сильнішими те що не вбиває .

Lalalalalala

don’t be shy

fallen one’s

Lalalalalala

Ninety nine

reasons to rise

