Співачка Jerry Heil, яка взірвала український шоубіз треком «Охрана Отмєна», нарешті презентувала свою пісню на Нацвідбір «Євробачення-2020». Кілька тижнів поспіль Яна Шамаєва інтригувала фанатів у своєму Instagram уривками конкурсної пісні. А 1 лютого на її офіційному YouTube-каналі відбулася офіційна прем’єра ліричного відео.

Слухати Jerry Heil – VEGAN онлайн:

– «VEGAN» – це пісня про веганство. У нас безліч людей вегани, але вони відчувають, я навіть по собі знаю, що декому не треба про це розповідати. Бо щоразу, як ти це кажеш, у тебе стається такий маленький камінг аут. Моя пісня про толерантність у багатьох відношеннях, але показово на темі веганства. Цю пісню варто донести. Я вирішила зробити це через свій гумористичний стиль. Хочеться розказати про відкритість України до нових течій, що Україна йде в ногу зі світом, що Україна – модна країна, – поділилася Jerry Heil з Новим каналом.

Яна зізналася, що написала трек спеціально для «Євробачення-2020» за два місяці до того, як Vogue Ukraine оголосили, що 2020 рік офіційно визнаний роком вегана. Співачка переконана, що такі збіги не випадкові.

Нагадаємо, що фінал Нацвідбору на «Євробачення-2020» пройде 22 лютого. Хто представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі, дізнаємося вже зовсім скоро.

Слова пісні Jerry Heil – VEGAN:

I bet ur mother wouldn’t like me

She cooks paella I don’t like meat

That’s how it began

I bet ur father wouldn’t get it

Why am I seatin eatin carrot

That’s cause I’m vegan vegan

Oooooooooh

Shoot me shoot me w/ ur jokes

Detox tea at 5 o’clock

Ok

CH:

Baby cause I’m vegan

I can’t even call u honey

Every time we’re having beef is my little suicide Vegan

Give ruccola

Take my money

Cause the grass is always greener on the other side

Veeeeeeeeegan

We met on tinder it’s our 1st date

I hoped u’d be my vegan soulmate

But it went awful awful

Oh ooooh oooooh

Im skinny not ‘cause I don’t feel well

But u keep asking ‘bout my b12! Man!

I’ve got my tofu tofu

Oooooooooh

Shoot me shoot me m/ ur jokes

Detox tea at 5 o’clock

Ok

CH:

Baby cause I’m vegan

I can’t even call u honey

Every time we’re having beef is my little suicide Vegan

Give ruccola

Take my money

Cause the grass is always greener on the other side

Baby cause I’m vegan

BRIDGE:

Easy breezy lemon squeezy

Holy moly guacamole

and what about gym? What ‘bout big butts?

u wanted see my proteins so watch me going nuts

