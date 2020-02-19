Новий каналG.spaceШОУМАНІЯТест. Яка ти пісня Вєрки Сердючки?

Тест. Яка ти пісня Вєрки Сердючки?

Поки всі думають-гадають, хто поїде на «Євробачення-2020», ми згадуємо найкращі хіти блискучої Вєрки Сердючки. Пройди тест і дізнайся, яку пісню співає запальна провідниця саме про тебе.

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