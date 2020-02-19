Найочікуваніші фільми 2020 року у всіх різні. Ми підібрали для тебе список прем’єр 2020 року на кожен місяць. Дивись трейлери та вибирай, на яку картину піти в кіно, а що дочекатися для домашнього перегляду. Ексклюзивний список найбільш очікуваних фільмів 2020 тільки для тебе!

Фільми 2020: прем’єри лютого

«Чудовий день у нашому районі»

Дата прем’єри: 6 лютого 2020 року

Режисер: Маріель Хеллер

Актори: Том Хенкс, Меттью Різ,Кріс Купер

Люди, які надихають – нова тема випуску журналу Esquire. Цинічному журналісту потрібно написати про улюбленця публіки, легендарного телеведучого Фреда Роджерса. Він виявляється ще кращим, ніж на екрані. Крізь камеру телеведучий намагається зазирнути у серце кожній дитині. А люди в чергу стають, щоб поділитися своїми проблемами. Філософія Фреда Роджерса: людям треба розповідати про те, що кожен з них неоцінений.



«Хижі пташки»

Дата прем’єри: 6 лютого 2020 року

Режисер: Кеті Янь

Актори: Марґо Роббі, Мері Елізабет Вінстед, Джерні Смоллетт, Юен МакҐрегор, Кріс Мессіна

Харлі Квін порвала з Джокером. Вона зібрала у Готемі команду дівчат, які вже довгий час прагнули емансипації. Разом вони будуть боротися зі злочинцем Чорна Маска. Харлі хоче, щоб боялися її, а не Джокера чи когось ще. Готуйтеся, леді!



«Фотографія»

Дата прем’єри: 13 лютого 2020 року

Режисер: Стелла Меггі

Актори: Іса Рей, Лейкіт Стенфілд, Челсі Перетті

Куратор музею Мей успадковує любовні листи своєї матері, яка нещодавно померла. За допомогою молодого репортера і однієї фатальної фотографії Мей розслідує давні сімейні таємниці і сама закохується. Історії різних поколінь переплітаються одна з одною.

«Проти всіх ворогів»

Дата прем’єри: 13 лютого 2020 року

Режисер: Бенедикт Ендрюс

Актори: Крістен Стюарт, Ентоні Макі, Зазі Бітц

В кінці 60-х років акторка Джин Сіберг на піку своєї кар’єри почала виступати за права афроамериканців та корінних народів США. Тоді ж ФБР розвернуло проти неї розвідувальну операцію: систему стежень та гучних провокацій. У цій мережі шпигунства молодий агент, якого таємно приставили до Сіберг, стає одним з головних героїв її історії.

«Острів фантазій»

Дата прем’єри: 13 лютого 2020 року

Режисер: Джефф Водлоу

Актори: Маггі К’ю, Майкл Пенья, Люсі Хейл

Уяви, що існує ліфт, який може доставити тебе на Острів фантазій. Там ти маєш шанс здійснити одну найзаповітнішу мрію. Влаштуй круту вечірку, помститися шкільному ворогові чи поверни до життя близьку людину. Тут можливо все, незважаючи ні на що. Острів дає все, що попросиш. Але будуть наслідки. Твоє життя зміниться. Сподіваюся, ти готовий!



«Так близько до горизонту»

Дата прем’єри: 13 лютого 2020 року

Режисер: Тім Трахте

Актори: Яннік Шуманн, Луна Ведлер , Штефан Кампвірт

18-річна мрійлива та оптимістична Джессіка зустрічає хлопця Денні, в якого одразу несамовито закохується. Денні – справжній красунчик, модель, від якого віє впевненістю та легкістю. Але виявляється, що він має таємницю. Хлопець не знає, скільки часу йому відведено на цьому світі, адже хворий на ВІЛ. Джессіка вірить, що їхні стосунки все ж можуть бути щасливими. Важливо не те, скільки триває кохання, а наскільки воно сильне.



«Їжак Сонік»

Дата прем’єри: 13 лютого 2020 року

Режисер: Джефф Фаулер

Актори: Джим Керрі, Джеймс Марсден, Тіка Самптер

Людиноподібний їжак Сонік має суперздатність – він дуже швидко бігає. Щоб урятувати свою планету, він прибув на Землю. Разом з другом-поліцейським Сонік боротиметься з божевільним професором Еггманом.



«Секс-бомба»

Дата прем’єри: 13 лютого 2020 року

Режисер: Джей Роуч

Актори: Марго Роббі, Ніколь Кідман, Кейт Маккіннон, Шарліз Терон

У 2016 році працівниці телеканалу звинуватили свого керівника Роджера Ейлс у домаганнях. Ведуча Гретхен Карлсон подала позов проти Ейлс. Цим самим вона змусила піти його у відставку. Її звинувачення підтримали та підтвердили журналістка Мегін Келлі та помічниця продюсера. Те, що почалося з шепоту, стало сенсацією.



Фільми 2020: прем’єри березня

«Емма»

Дата прем’єри: 5 березня 2020 року

Режисер: Отем Де Вайлд

Актори: Аня Тейлор-Джой, Білл Найї, Міа Гот

Емма – молода, багата і самовпевнена. Вона переконана, що відмінно розуміється на людях, і понад усе любить зводити пари. Невтомна Емма завжди готова до милих романтичних розчарувань і нерозсудливих вчинків. Втім одного разу її припущення дає тріщину – ідеальна пара не клеїться! А між іншим, вона ще повинна розпізнати власне кохання, яке завжди було поруч.



«#ящетут»

Дата прем’єри: 5 березня 2020 року

Режисер: Ерік Лартіго

Актори: Пе Ду-на, Ален Шаба, Венсан Немет, Джон Сехіл

Як закохуються у наші дні? За допомогою соцмереж та гаджетів… Але ж потім настає черга справжнього побачення! Чи ні?

«Бладшот»

Дата прем’єри: 5 березня 2020 року

Режисер: Дейв Вілсон

Актори: Він Дизель, Ейса Гонсалес

Секретна корпорація RST здійснила найбільший ривок у розвитку технологій. Вперше їм вдалося оживити смертельно пораненого морпіха Рея Гарісона. Він стає невразливою Завдяки біотехнологічною зброєю Бладшотом. А вони повністю його контролюють. Рей не пам’ятає, хто він та що з ним було. Йому потрібно з’ясувати це та розірвати зв’язок з корпорацією.



«Тролі 2: світове турне»

Дата прем’єри: 19 березня 2020 року

Режисер: Волт Дорн, Девід П. Сміт

Правда в тім, що тролівст у світі багато! І тролі у них усі різні. Вони танцють інакше, співають інакше та виглядають інакше. Фанк, Кантрі, Техно, Класика, Поп та Рок – усе різноманіття музики підвласне тролям. Тепер вони хочуть об’єднатися, щоб врятувати музику.



«Я все ще вірю»

Дата прем’єри: 19 березня 2020 року

Режисер: Ендрю Ервін, Джон Ервін

Актори: Кей Джей, Апа Брітт Робертсон, Мелісса Роксбу

Джеремі Кемпа – справжня зірка християнської музики. Він вірує в Бога та намагається жити за Його заповідями. Але коли кохання усього його життя дізналася про серйозну хворобу, віра хлопця похитнулася. Нього виникло багато запитань про справедливість життя. Чи є надія?



Фільми 2020: прем’єри квітня

«Нові мутанти»

Дата прем’єри: 2 квітня 2020 року

Режисер: Джош Бун

Актори: Мейсі Уільямс, Аня Тейлор-Джой, Чарлі Хітон, Алісі Брага, Хеппі Андерсон, Генрі Зага, Блю Хант, Мікі Гілмор, Томас Кі

П’ятеро підлітків відкривають у собі надздібності. Виявляється, що вони не люди, а мутанти. Вважаючи їх небезпечними, хтось збирає їх разом та закриває у таємному об’єкті. Там вивчають їхні сили та намагаються їх подавити. Підлітки повинні боротися, щоб уникнути наслідків гріхів минулого і врятувати себе.

«007: Не час помирати»

Дата прем’єри: 9 квітня 2020 року

Режисер: Кері Фукунага

Актори: Деніел Крейґ, Леа Сейду, Рейф Файнс, Бен Вішоу, Наомі Гарріс

Короткочасний спокій Джеймса Бонда перериває нове термінове завдання. Британський спецагент кидає виклик найвпливовішим гравцям злочинного світу і викриває підступні змови. Настав час зійтися у протистоянні з таємним зловмисником, який володіє новими небезпечними технологіями. Історія жорстко карає всіх, хто вдає Бога.

«Таємничий сад»

Дата прем’єри: 16 квітня 2020 року

Режисер: Марк Манден

Актори: Колін Ферт, Діксі Еджерікс, Джулі Волтерс

Маленьку дівчинку-сироту Мері Леннокс відправляють до маєтку свого дядька Арчибальда Крейвена. Одного разу Мері знаходить за високим парканом фантастичний сад із пальмами, яскравими квітами та екзотичними птахами. Разом із друзями вона має розкрити таємницю цього дивовижного місця.

«Чорна вдова»

Дата прем’єри: 30 квітня 2020 року

Режисер: Кейт Шортланд

Актори: Скарлетт Йоганссон, Девід Гарбор, Флоренс П’ю

Шпигунка та супергероїня Чорна вдова жила багатьма життями, але втомилася тікати від минулого. Вона повертається до родини, щоб разом завершити стару справу. Це буде пекельна зустріч!

Фільми 2020: прем’єри травня

«Поза грою»

Дата прем’єри: 7 травня 2020 року

Режисер: Гевін О’Коннор

Актори: Бен Аффлек, Яніна Гаванкар , Гейз МакАртур

Колись життя Джека Каннінгема було сповнене можливостей. У старшій школі він був зіркою баскетболу з великим майбутнім, але потім раптово закинув спорт і пішов. Тепер життя Джека йде по спіралі вниз. Він топить жахливу втрату в алкоголі, що призводить до руйнування його шлюбу.

«Білявка в законі 3»

Дата прем’єри: 7 травня 2020 року

Актори: Різ Уізерспун, Аланна Юбак, Джессіка Коффі

Еллі Вудс якось прийняла дуже важливе рішення і вступила на юридичний факультет Гарварду. Відтоді її життя змінилося, проте невгамовна енергія та почуття прекрасного нікуди не поділися. Йдуть роки, проте вона досі змушена доводити оточуючим, що здатна на більше, ніж вони можуть уявити.

«Скубі-Ду!»

Дата прем’єри: 14 травня 2020 року

Режисер: Тоні Червоне

Актори: Кірсі Клемонс, Зак Ефрон, Вілл Форте, Кен Джонг, Аманда Сейфрід

Новий мультфільм покаже першу зустріч Скубі і Шеґґі, яким судилось стати нерозлучними друзями. А також про те, як вони познайомились з юними детективами Фредом, Вельмою і Дафною та разом заснували відому компанію Mystery Inc. На друзів чекає найскладніша справа в історії: їм потрібно розгадати таємничу змову – спробу випустити у світ собаку-привида на прізвисько Цербер. Відчайдушна команда прагне спинити цей глобальний «собакаліпсис». Однак згодом вони дізнаються, що Скубі має загадкове минуле і долю епічнішу, ніж будь-хто тільки міг уявити!

«Годзілла проти Конга»

Дата прем’єри: 21 травня 2020 року

Режисер: Адам Вінгард

Актори: Міллі Боббі Браун, Данай Гуріра, Джуліан Деннісон, Кайл Чандлер, Чжан Цзиі, Ван Мартен

Гігантський Конг та неприборканий Годзілла зустрінуться у смертельній сутичці. Хто стане Королем всіх монстрі вирішиться вже скоро.

«Артеміус Фаул»

Дата прем’єри: 28 травня 2020 року

Режисер: Кеннет Брана

Актори: Джуді Денч, Джош Гад, Нонсо Анозі, Лара МакДоннел, Нікеш Пател

Багато років тому людська жадоба загнала деякого під землю. Багатий підліток-вундеркінд Артеміс Фаул хоче дізнатися правду. Він потрапляє у магічний підземний світ, населений незвичайними мешканцями.

Фільми 2020: прем’єри червня

«Губка Боб: Втеча Губки»

Дата прем’єри: 4 червня 2020 року

Режисер: Тім Хілл

Третій фільм про Губку Боба, що живе на дні океану, присвячений його дружбі з равликом Гері. Глядачам показують, як Губка Боб і Гері зустрічаються та стають друзями. А одного дня домашній улюбленець просто зникає. У паніці Губка Боб вирушає на пошуки Гері разом з Патріком. Адже друзі завжди лізуть у смертельну небезпеку разом. Дорогою вони зустрічають голову Кіану Рівза у вигляді перекотиполе. Це мультфільм про подорож справжніх друзів.

«Дивожінка 1984»

Дата прем’єри: 4 червня 2020 року

Режисер: Петті Дженкінс

Актори: Галь Гадот, Кріс Пайн, Педро Паскаль, Крістен Віґ

Америка 1980-х років. Холодна війна добігає кінця, і Діані Принц aka Чудо-жінці доведеться боротися зі шпигунами Радянського Союзу. Головним ворогом героїні стане Гепард – вигаданий персонаж у Всесвіті DC Comics, вічний антагоніст Чудо-жінки. Крім того, творці стрічки планують якимось чином повернути Стіва Тревора, роль якого знову зіграє Кріс Пайн.

«Душа»

Дата прем’єри: 18 червня 2020 року

Режисер: Піт Доктер

Викладач музики в середній школі Джо Ґарднер щиро любить грати джаз. І одного разу йому таки вдається виступити на сцені джазового клубу. Однак дорогою додому у результаті нещасного випадку душа Джо відділяється від тіла і переноситься до центра, у якому душі розвиваються перед тим, як відправитись до новонародженої дитини. Тут Джо доведеться задуматись над тим, що значить – мати душу.

Фільми 2020: прем’єри липня

«Персонаж»

Дата прем’єри: 2 липня 2020 року

Режисер: Шон Леві

Актори: Раян Рейнольдс, Джоді Комер, Тайка Вайтіті, Джо Кірі

Співробітник великого банку живе звичайним життями, де кожен день практично не відрізняється від наступного чи попереднього. Якось він дізнається, що навколишній світ – це всього лиш відеогра, а всі люди – гравці. Виходить, що кожен може робити будь-що.

«Посіпаки 2»

Дата прем’єри: 2 липня 2020 року

Режисер: Кайл Балда, Бред Еблесон

Посіпаки живуть на світі довше людей. Їхня головна мета – допомагати найгидкішим злодіям свого часу. Цього разу вони знайдуть собі нові пригоди.

«Кращий стрілець Меверік»

Дата прем’єри: 16 липня 2020 року

Режисер: Джозеф Косінскі

Актори: Том Круз, Дженніфер Коннеллі, Джон Хемм, Вел Кілмер, Моніка Барбаро, Майлз Теллер

Капітан Піт «Меверік» Мітчел служить вже 30 років, має бойові медалі та почесні звання. Він – єдиний, хто збив три ворожі літаки за останні 40 років. Меверік мав би бути вже хоча б контрадміралом, але досі капітан. Чому так?

«Корпус Зелених Ліхтарів»

Дата прем’єри: 23 липня 2020 року

Режисер: Девід С. Ґойєр

Вже дуже багато років Корпус Зелених Ліхтарів є абсолютним гарантом справедливості у всій Галактиці. Непохитні воїни, не знаючі страху — ось ким є члени цього Корпусу. Але одного разу доля зводить один з одним двох членів Корпусу Зелених Ліхтарів родом з Землі — Хела Джордана і Джона Стюарта. Разом їм належить відкинути розбіжності, щоб зупинити зрадника, що мріє знищити Корпус Зелених Ліхтарів.

«Круїз по джунглях»

Дата прем’єри: 23 липня 2020 року

Режисер: Жауме Колєт-Серра

Актори: Двейн Джонсон, Емілі Блант, Едгар Рамірес, Пол Джаматті

За легендою, в Амазонії є дерево з нечуваною лікувальною силою. І тільки вістря спеціальної стріли може її вивільнити. Тому відважна дослідниця дикої природи краде його та відправляється на експедицію у джунглі. Її провідником у неймовірних пригодах стає харизматичний капітан річкового човна.

Фільми 2020: прем’єри серпня

«Порожнеча»

Дата прем’єри: 6 серпня 2020 року

Режисер: Девід Прайор

Актори: Стівен Рут, Джеймс Бедж Дейл, Вірджинія Кулл

Колишній поліцейський відправляється на пошуки зниклої дівчини. У процесі він натрапляє на таємничу групу, яка намагається викликати жахливу надприродну істоту.

«Смертельний лабіринт 2»

Дата прем’єри: 13 серпня 2020 року

Режисер: Адам Робітел

Актори: Ізабелль Фюрман, Індія Мур,Тейлор Расселл

Кожен з нас чогось боїться. Когось страхи турбують лише зрідка, хтось живе в бажанні опанувати тривогу щодня. Для проходження квесту в ігровій кімнаті збирається група людей. Невдовзі стає зрозуміло, що тепер їхні життя цілком залежать від того, наскільки вправно та швидко вони можуть вирішувати складні головоломки.

«Єдиний Іван»

Дата прем’єри: 13 серпня 2020 року

Режисер: Теа Шеррок

Актори: Анджеліна Джолі, Браян Кренстон, Сем Роквелл

Іван – горила, яка нічого не пам’ятає про своє минуле і живе в клітці торгового центру разом зі слонихою Стелою і бродячим псом Бобом. Одного разу в їхньому вольєрі з’являється слоненя Рубі. Тоді Іван поступово починає згадувати про життя до полону. Щоб врятувати слоненяти від рук жорстокого наглядача, Іван починає планувати втечу з неволі.

«Білл і Тед»

Дата прем’єри: 20 серпня 2020 року

Режисер: Дін Парізо

Актори: Кіану Рівз, Алекс Уінтер

Друзі Білл і Тед товаришують ще зі школи. Часи безтурботної молодості минули і тепер вони дорослі чоловіки, які займаються своїми родинами. У школі вони мріяли стати рок-зірками, але доля вирішила інакше. Аж якось перед ними з’являється прибулець з майбутнього і нагадує про давнє пророцтво – вони мають написати пісню, яка врятує Всесвіт від загибелі. Разом зі своїми дорослими доньками Білл та Тед вирушають у нову подорож в часі у пошуках натхнення, аби нарешті написати свій хіт.

«Мисливці на привидів»

Дата прем’єри: 27 серпня 2020 року

Режисер: Джейсон Райтман

Актори: Маккенна Грейc, Білл Мюррей, Керрі Кун, Сіґурні Вівер, Фін Вулфард, Енні Поттс, Ден Екройд

Мати-одиначка разом зі своїми сином та донькою повертається додому в невеличке місто. Поступово вони дізнаються усе більше про секрети цього міста та про те, ким вони є насправді.

Фільми 2020: прем’єри вересня

«Мисливець на монстрів»

Дата прем’єри: 3 вересня 2020 року

Режисер: Пол У.С Андерсон

Актори: Мілла Йовович, Міґан Ґуд, Рон Перлман, Тоні Джа

Лейтенант Артеміс і її солдати з Землі випадково потрапляють в паралельний світ, де живуть різноманітні монстри. Загартовані бійці виявляються в незвичайній ситуації і змушені використовувати всі свої навички, щоб пережити зустріч з фантастичними тваринами. Врятувати їх може тільки загадковий Мисливець, який як ніхто вміє вбивати монстрів.

«Без жалю»

Дата прем’єри: 17 вересня 2020 року

Режисер: Стефано Солліма

Актори: Джеймі Белл, Майкл Б. Джордан, Кем Жиганде

Джон Келлі не раз відправлявся в смертельно небезпечні відрядження у в’єтнамські джунглі, але його головний ворог виявився зовсім поруч, на вулицях рідних американських міст.

«Нічний портьє»

Дата прем’єри: 17 вересня 2020 року

Режисер: Майкл Крістофер

Актори: Ана де Армас, Тай Шерідан, Хелен Хант, Джон Легуізамо

Молодий Барт з синдромом аутизму працює нічним портьє в готелі. Камери стеження за відвідувачами допомагають йому працювати над навичками взаємодії в соціумі. Під час його зміни відбувається вбивство жінки і Барт, єдиний свідок, стає головним підозрюваним…

«Кінгс Мен»

Дата прем’єри: 17 вересня 2020 року

Режисер: Меттью Вон

Актори: Рейф Файнс, Метью Гуд, Джемма Артертон, Аарон Тейлор-Джонсон, Стенлі Тучч

Занурся в історію та зародження шпигунської організації Kingsman під час Першої світової війни. Найстрашніші тирани та злочинці історії зав’яжуть війну, щоб знищити мільйони людей. Але знайдеться один сміливець, яка зможе зупинити лиходіїв. Протягом часів наші люди грабували, обманювали та вбивали, поки одного дня ми усвідомили себе аристократами.

Фільми 2020: прем’єри жовтня

«Веном 2»

Дата прем’єри: 1 жовтня 2020 року

Актори: Том Харді

Репортер-невдаха Едді Брок знову перетвориться на балакучого іншопланетного паразита Венома.

«Смерть на Нілі»

Дата прем’єри: 8 жовтня 2020 року

Режисер: Кеннет Брана

Актори: Кеннет Брана, Ґаль Ґадот, Армі Гаммер

Ця історія є продовженням «Вбивства у Східному експресі». Дорогою до Єгипту на кораблі трапилося вбивство. Жертвою стала 20-річна багата й гарна аристократка з американським корінням Лініт Риджуей. За дивним збігом обставин детектив Еркюль Пуаро теж опиняється на цьому ж кораблі, а тому йому доведеться розслідувати загадкове вбивство.

«Відьми»

Дата прем’єри: 15 жовтня 2020 року

Режисер: Роберт Земекіс

Актори: Енн Гетевей, Октавія Спенсер

Семирічний хлопчик приїжджає разом зі своєю бабусею на відпочинок до курортного містечка Борнмут. Вони зупиняються в готелі, де щорічно проходять збори Королівського товариства із запобігання жорстокої поведінки з дітьми, члени якої виявилися англійськими відьмами. Хлопчику вдалося підслухати усі плани відьом, на власні очі побачити Верховну Відьму Світу та дію магічного зілля «Мишороб уповільненої дії, формула 86», яке вони випробували на Бруно. Але хлопчику не пощастило — відьми вловили його запах і перетворити його на мишу.

Фільми 2020: прем’єри листопада

«Вічні»

Дата прем’єри: 5 листопада 2020 року

Режисер: Хлоя Чжао

Актори: Анджеліна Джолі, Річард Медден, Кумейл Нанджіані, Сальма Гаєк

Ця історія про нову команду супергероїв – безсмертних істот, які жили на землі від самого часу її створення.

«Кліффорд – великий червоний пес»

Дата прем’єри: 12 листопада 2020 року

Режисер: Волт Беккер

Актори: Сієнна Ґіллорі, Джон Кліз, Джек Вайтголл

Гігантський пес Кліффорд живе у звичайній родині. Ще крихітним червоним щеням його знайшла Кемп. Вимахнув до неймовірних розмірів, Кліффорд разом з дівчинкою і її дядьком повинні виступити проти сил жадібності.

«Фантастичні звірі і де їх шукати 3»

Дата прем’єри: 19 листопада 2020 року

Режисер: Девід Йетс

Ньют Артеміс Фідо Скамандер, автора відомого підручника про фантастичних звірів та працівника Міністерства магії, порине у нові пригоди разом з фантастичними звірами у світі чаклунів.

Фільми 2020: прем’єри грудня

«Вестсайдська історія»

Дата прем’єри: 17 грудня 2020 року

Режисер: Стівен Спілберґ

Актори: Енсел Елґорт, Майк Фейст, Корі Столл, Брайан Д’Арсі Джеймс

Нью-Йорк, середина 1950-х років. Дві вуличні банди «Ракета», нащадки білих емігрантів, та «Акули», пуерторіканці ворогують між собою. Головний герой, колишній член «Ракет» Тоні, закохується в Марію, сестру Бернардо, лідера «Акул».

«Аватар 2»

Дата прем’єри: 17 грудня 2020 року

Режисер: Джеймс Кемерон

Актори: Сем Уортінгтон, Зої Салдана, Сігурні Уівер, Стівен Ленг

Солдат Джейк Саллі стає ватажком народу На’ві і бере на себе місію захисту нових друзів від корисливих бізнесменів з Землі. Тепер йому є за кого боротися – з Джейком його прекрасна кохана Нейтірі. Коли на Пандору повертаються до зубів озброєні земляни, Джейк готовий дати їм відсіч.

«Круелла»

Дата прем’єри: 24 грудня 2020 року

Режисер: Крейґ Ґіллеспі

Актори: Емма Стоун

Історія про трошки божевільну злочинницю Круеллу де Віл, яка одержима далматинцями.

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