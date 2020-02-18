Співачка GARNA (Олена Левашова), яка брала участь в Нацвідборі на «Євробачення-2020», презентувала нову пісню українською мовою «Запам’ятай».

Слухати GARNA – Запам’ятай онлайн:



Автором слів і музики виступила сама Олена Левашова в співавторстві з саунд-продюсером Олексієм Хорольським. У пісні поєднуються стиль диско-фанк з фірмовою соул манерою співачки.

– Це про блискавичну, пронизливу любов з першого погляду, яку, я думаю, відчувала кожна з нас дівчинка, коли від одного погляду можна втратити голову і змінити долю одне одного. Це легка fun пісня, яка вже налаштовує нас на весняний настрій, – зазначила GARNA.

Незважаючи на те, що GARNA не вдалося пройти до фіналу Нацвідбору, артистка не втрачає віри в себе і свою творчість.

– За два місяці існування проекту GARNA ми зробили неможливе. Ми вже стояли на головній сцені українського національного відбору Євробачення. Це перша сходинка на яку ми зробили крок. І вже зупинятися не будемо. Для мене важливо те, як мене сприймають і відчувають глядачі і слухачі. І я, правда, відчувала їхню підтримку. Звичайно ж, ми зробимо висновки і прислухаємося до коментарів професіоналів. Я вдячна за кожен відгук і конструктивну критику, далі буде тільки більше. Нам є до чого прагне і рости. І нехай нашу країну на пісенному конкурсі представить дійсно гідний цього музикант, – поділилася GARNA ексклюзивно з Новим каналом.

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