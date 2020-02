Другий півфінал Нацвідбору на «Євробачення -2020» відбудеться вже в суботу, 15 лютого. У прямому ефірі СТБ і UA: Перший виступлять вісім конкурсантів у надії пройти у фінал і поборотися за право представляти Україну в Нідерландах. Хто і під яким номером заспіває у другому півфіналі? Спеціально для тебе ми зібрали в одному матеріалі всі пісні конкурсантів і розташували їх по черзі виходу артистів на сцену.

Пісні учасників Нацвідбору на «Євробачення -2020»: другий півфінал

1. MOONZOO FEAT. F.M.F. SURE – MAZE

2. FO SHO – BLCK SQR

3. ЕЛІНА ІВАЩЕНКО – GET UP

4. ОЛЕКСАНДР ПОРЯДИНСЬКИЙ – SAVIOR

5. GARNA – WHO WE ARE

6. KHAYAT – CALL FOR LOVE

7. David Axelrod – HORIZON

8.TVORCHI – Bonfire

Нагадаємо, що три фіналісти першого півфіналу вже відомі. А в другому визначаться ще три. Не забувай голосувати за найкращого виконавця, адже саме твій голос може стати вирішальним. Нам нема сил терпіти до суботи, тому ми пропонуємо тобі долучитися до народного голосування. Тицяй на лінк та обирай топ конкурсантів.