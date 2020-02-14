До Дня усіх закоханих: Настя Каменських та Juan Magan презентували кліп Lollipop
Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, представила колоборацію зі всесвітньо популярним іспанським виконавцем Juan Magan – кліп на іспаномовний трек Lollipop.
Дивитися прем’єру кліпу NK та Juan Magan – Lollipop онлайн:
Juan Magan визнаний у всьому світі за його вагомий внесок у розвиток жанру «Electro Latino» і співпрацював з такими артистами як: Nelly Furtado, Bob Sinclar, INNA, Don Omar, Paulina Rubio та ін.
Кліп Lollipop показує історію стосунків на відстані, які можуть бути непростими, але завжди такими ж пристрастними.
– Мені подобається створювати музику без кордонів, показувати на своєму прикладі, що всі кордони та межі тільки у нас в голові. І я дуже рада, що Juan Magan розділяє також цю ідею, – сказала Настя Каменських. – У нас вийшла крута колаборація. Lollipop – це про пристрасть і палку любов, і присвячується всім закоханим.
Режисеркою виступила Тата Белініна, яка вже працювала з NK над кліпом «Peligroso». Пісню записували на легендарній студії звукозапису в США, яка за останні 30 років випустила десятки золотих і платинових альбомів.
Зараз Настя Каменських закінчує роботу над своїм першим іспаномовним альбомом, який планує презентувати вже навесні.
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