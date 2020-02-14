GARNA – WHO WE ARE?: конкурсна пісня учасниці Нацвідбору на Євробачення 2020

Співачка GARNA, яка бере участь у Національному відборі на «Євробачення-2020», представила конкурсну пісню «Who We Are?».

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GARNA була однією з перших з 16 учасників Нацвідбору, хто опублікував конкурсну пісню. Писала слова та музику до синглу співачка сама. За допомогою пісні вона про особисті внутрішні переживання та внутрішню красу.

– Пісня «Who We Are?» – це історія про внутрішні переживання, через які ми часто руйнуємо себе і життя оточуючих нас людей. У ній поєднуються світові сучасні тенденції в музиці і український колорит. У цій пісні кожен зможе знайти свою відповідь на питання: хто ми є насправді. Ми несемо важливий меседж про те, що потрібно бути, а не здаватися, зрозуміти своє призначення в житті, полюбити себе таким, яким ви є насправді. Це про важливі життєві цінності через музику.

У Національному відборі на «Євробачення-2020» GARNA виступатиме у другому півфіналі, який відбудеться 15 лютого, під номером п’ять. Хто ж цього року поїде на «Євробачення» у Нідерландах, дізнаємося вже 22 лютого в прямому ефірі.

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