Еліна Іващенко – GET UP: конкурсна пісня учасниці Нацвідбору на «Євробачення-2020»

Нещодавно СТБ и UA: Суспільне мовлення оприлюднили повний список учасників Національного відбору на «Євробачення-2020». Наймолодшій з них – Еліні Іващенко – 18 років. Співачка вже презентувала авторську композицію Get up у прямому ефірі вокального шоу «Х-фактор». Саме з нею Еліна підкорюватиме пів фінал «Євробачення-2020». Слухай пісню просто зараз!

18-річна Еліна Іващенко доводить всім, що вік – далеко не головний показник успіху. Юна дівчина двічі стала переможницею вокальних талант-шоу України, взяла Гран-прі на фестивалі «Чорноморські ігри-2018». Наразі працює радіоведучою і викладачкою вокалу.

Еліна виконала свою пісню Get up у фіналі вокального «Х-фактора». Ця композиція була написана для пів фіналу Нацвідбору, який відбудеться вже менше, ніж за тиждень! Про те, де і коли відбудеться конкурс «Євробачення-2020» дізнайся за посиланням.

– Цю пісню я написала пів року тому о третій годині ночі, – розповіла Еліна. – Мені не спалося, і я зрозуміла, що потрібно написати пісню. У перших двох рядках – половина її сенсу: «Вставай і йди, в твоїх руках світ, ти можеш зробити все, розтопити цей лід».

Продюсер Ігор Кондратюк підкреслив, що таких потужних пісень на Нацвідборі з моменту перемоги Джамали ще не було.

Виконавиця говорить, що виступатиме не просто як учасниця вокального шоу. Для неї, як артистки, головне гідно представити Батьківщину як талановиту та мистецьку країну. Нагадаємо, що Еліна вийде на сцену в другому пів фіналі Нацвідбору під номером 3. До речі, відбір на «Євробачення-2020»: порядок виступу учасників ти можеш переглянути за посиланням.