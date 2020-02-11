Новий каналG.spaceШОУМАНІЯХто пройде до фіналу Нацвідбору на Євробачення 2020? ГОЛОСУВАННЯ

Хто пройде до фіналу Нацвідбору на Євробачення 2020? ГОЛОСУВАННЯ

Жеребкування Національного відбору на «Євробачення-2020», визначило хто з українських артистів у якому півфіналі та під яким порядковим номером буде виступати. Від цього залежить з ким саме конкуруватимуть у кожному з півфіналів учасники. Цього року у другому півфіналі Нацвідбору, який відбудеться 15 лютого, виступатимуть:

1.MOONZOO feat. F.M.F. Sure

2. Fo Sho

3. Еліна Іващенко

4. Олександр Порядинский

5. Garna

6. KHAYAT

7. David Axelrod

8. TVORCHI

Хто пройде до фіналу Нацвідбору на Євробачення 2020?

Хто саме з восьми учасників вартий того, щоб пройти у фінал Національного відбору на «Євробачення-2020»? Хто на твою думку може поборотися за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі у Нідерландах? Роби ставки та голосуй за свого фаворита! Побачимо, яка у тебе інтуїція!

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