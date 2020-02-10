Рене Зеллвегер: 10 фактів про володарку «Оскар-2020»

Цього року Рене Зеллвегер зібрала усі престижні кінонагороди за свою роль в біографічному фільмі «Джуді». Одностайно її гру визнали кращою на «Золотому глобусі», BAFTA, Премії гільдії кіноакторів США, а вишенькою на смачному торті цього успіху став «Оскар». Найпрестижнішу нагороду Рене Зеллвегер отримала вже вдруге. Але у 2004 році заповітна статуетка потрапила до рук акторки за «Кращу роль другого плану». А за культові «Щоденники Бріджит Джонс» Зельвегер не отримала нічого.

Пропонуємо тобі трохи більше дізнатися про цьогорічну тріумфаторку у сфері кіно. Лови 10 цікавих фактів з життя акторки Рене Зеллвегер!

1.У молодості Рене Зеллвегер кілька разів підробляла чеки через проблеми з грошима.

2.До початку своєї акторської кар’єри вона працювала офіціанткою в стриптиз барі.

3.Акторка багато займається спортом. Сноуборд, лижі, віндсерфінг, баскетбол та плавання допомагають підтримувати форму.

4.Для ролі Бріджит Джонс Зеллвегер спеціально набрала зайві кілограми, від яких позбувалася після закінчення зйомок.

5.Джим Керрі двічі кликав Рене заміж, але вона обидва рази відповіла відмовою.

6.Зеллвегер була одружена всього півроку. У зірки немає дітей.

7.Головна роль в байопіку «Джуді» – це перша робота Рене Зеллвегер після досить тривалої перерви.

8.Рене сама виконує знамениті пісні Джуді. Для цього вона рік займалася вокалом.

9.Зеллвегер народилася в 1969 – в рік, коли Джуді Гарленд померла.

10.З 2005 року у Рене Зеллвегер є своя зірка на Алеї Слави в Голлівуді, її номер 7000.

Біографічна драма «Джуді» – це історія життя акторки Джуді Гарленд на сцені. Дія відбувається взимку 1968 року. Джуді Гарленд приїжджає в Лондон, щоб дати кілька концертів на честь тридцятиріччя мюзиклу «Чарівник країни Оз», що приніс їй популярність. В останні місяці в її житті змішалося все: неймовірна популярність, виснаженість від кар’єри, що почалася занадто рано, обожнювання шанувальників, вічна втома і сімейні драми. Може бути, все це і призвело до такого трагічного фіналу її долі … Прем’єра фільму «Джуді» відбулася 9 січня 2019 року.



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