Новий каналG.spaceШОУМАНІЯ«Євробачення – 2020»: хто пройшов до фіналу Нацвідбору

«Євробачення – 2020»: хто пройшов до фіналу Нацвідбору

Хто пройшов у фінал Нацвідбору на «Євробачення -2020» стало відомо кілька секунд тому. Нагадаємо, що у першому півфіналі брали участь вісім артистів – група [О], Jerry Heil, Katya Chilly, KRUTЬ, Go_A, Cloudless, GIO і Assol. Хто ж з них пройшов у таку омріяну трійку і візьме участь у наступному турі Нацвідбору?

Остаточні загальні результати турнірної таблиці виглядають так:

Отже, до фіналу Нацвідбору на «Євробачення -2020» проходять:

KRUTЬ,

Jerry Heil,

Go_A.

Решта п’ять виконавців за правилами конкурсу залишають змагання.

Другий півфінал Нацвідбору відбудеться в суботу, 15 лютого, о 19:00 у прямому ефірі каналів СТБ і UA:Перший. Хто співатиме наступної суботи ми вже розповідали. А фінал Нацвідбору дивіться 22 лютого. Саме тоді і оголосять ім’я учасника від України на «Євробачення -2020».

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