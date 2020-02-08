GO_A – Соловей: конкурсна пісня учасників Нацвідбору на Євробачення 2020
Український електрофолк-гурт Go_A представив пісню «Соловей», з якою збирається брати участь у Національному відборі на «Євробачення-2020».
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У своїй творчості гурт Go_A поєднує український автентичний вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани та потужний гітарний драйв у вибухову музичну суміш. І конкурсна пісня «Соловей» не стала винятком.
«Життя – це досвід, а він буває різним. Головне ніколи не втрачати оптимізм і вміти достойно виходити з будь-яких ситуацій навіть в момент закоханості. Адже головне не те, що відбувається, а те, як ти на це реагуєш», – ось так про свою пісню відгукується гурт Go_A.
Написаний сингл українською мовою, хоча зазвичай на «Євробаченні» усі пісні прийнято виконувати хоча б з долею англомовного тексту. Також варто відзначити, що через український етновокал «Соловей» нагадує про пісню «Apart» з минулорічного Нацвідбору, яку виконував гурт KAZKA.
Жеребкування визначило, що виступатиме гурт Go_A представить свою пісню у першому півфіналі Нацвідбору, який відбудеться 8 лютого.
Текст і слова пісні GO_A – Соловей:
Ой ходила я в долину
По червоную калину,
Ой ходила я в долину
По червоную калину.
Назбирала квіточок,
Заплітала в віночок,
Заплітала в віночок,
Руту і барвіночок.
А до мене Ванюша
Із за гаю поспіша,
А до мене Ванюша
Ти Катруся хороша!
Мила моя Катруся
Я з тобою люблюся,
Я з тобою люблюся,
Поки не зна матуся.
Соловей, соловей не співай раненько.
А мені на серденьку знов не веселенько.
Соловей, соловей ой як мені бути.
Вміла його полюбити – не вміла забути.
Якби я того не знала,
Я б з тобою не гуляла.
Не ходила долину,
Не ламала б калину.
Я з тобою люблюся,
Поки не зна матуся,
А як узна матуся, то розійдемося.
Соловей, соловей не співай раненько.
А мені на серденьку знов не веселенько.
Соловей, соловей ой як мені бути.
Вміла його полюбити – не вміла забути.
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