Список учасників Національного відбору на «Євробачення-2020» вже відомий! Серед артистів, які боротимуться за право представляти Україну на міжнародній арені, опинився GIO. Він грузинський музикант, який працює у жанрі pop-music. Автор і композитор, брав участь у популярних вокальних шоу «Х-фактор» і «Голос країни», виступав з оркестром «Lords of The Sound».

Хочеш дізнатися більше про GIO? Читай цікаві факти про учасника Національного відбору на «Євробачення-2020»!

GIO – FEELING SO LOST: конкурсна пісня учасника Нацвідбору на «Євробачення-2020»

10 фактів про GIO

1. У 2005 році переїхав з батьками з Грузії в Україну. Тут же закінчив школу й університет.

2. Закінчив музичну школу по класу «гітара», виступав в хорі хлопчиків і юнаків ім. П.І. Чайковського.

3. Професійно займався футболом з 7 років.

4. Навчався у Київському інституті міжнародних відносин. Отримав диплом юриста-міжнародника.

5. Знаю 4 мови: грузинська, російська, українська та англійська. Вже 4 роки вивчаю іспанську, але поки не знаю її досконало.

6. Улюблений фільм: «У гонитві за щастям» з Віллом Смітом і його сином.

7. Я дуже наполегливий і вірю, що, не опускаючи руки й багато працюючи, можна досягти бажаного. Я двічі не пройшов навіть передкастинг на «Голос країни». В перший раз ніхто не повернувся на сліпих прослуховуваннях. На четвертий – я пройшов. І таких прикладів багато.

8. Я живу з девізом: «Все, що ти можеш собі уявити, – реально».

9. Всі пісні, які я пишу, – реальні історії з мого життя, мої почуття і переживання.

10. Навчився кататися на велосипеді в 18 років.

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