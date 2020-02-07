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07 лютого
«Євробачення – 2020»: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 08.02.2020 (перший півфінал)
Перший півфінал Національного відбору на
«Євробачення – 2020» в Україні стартує вже завтра, 8 лютого 2020 року, о 19:00. Дивитися конкурс онлайн можна на сайті Нового каналу, а також на телеканалах СТБ і UA: Перший. Імена учасників відбору на Євробачення 2020 року, які пройдуть у фінал, визначаться в прямому ефірі. Ви вже знаєте, як проголосувати за улюбленого конкурсанта і можете вплинути на його місце в турнірній таблиці. Адже тільки троє з учасників перейдуть до другого туру Нацвідбору. Дізнайся найцікавіше на сайті Нового каналу!
VIDEO
Учасники першого півфіналу відбору
на «Євробачення – 2020» (Україна)
Група [О] – Там, Куди Я Йду
Jerry Heil – Vegan
Katya Chilly – Піч
KRUTЬ – 99
Go-A – Соловей
Cloudless – Drow me down
GIO – Feeling so lost
Assol – Save It
Пісні учасників першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення вже можна оцінити і навіть проголосувати за найкращого артиста в народному голосуванні.
Хто виступить у другому півфіналі відбору на Євробачення 2020? Хто пройде до фіналу 8 февраля? Всі найсвіжіші новини про Нацвідбір шукай на G.Space!