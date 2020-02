Повернення реперки у шоу-бізнес не обійшлося без скандалу

Американська реп-виконавиця Нікі Мінаж порадувала своїх прихильників новим треком «Yike». Він став першим для артистки після того, як у вересні минулого року вона оголосила про завершення кар’єри. Цілих півроку Мінаж не випускала нову музику. За її участі виходили лише заздалегідь записані куплети для пісень інших артистів.

Слухати пісню Нікі Мінаж – Yike:



Трек «Yike» Нікі Мінаж викликав хвилю хейту в її Instagram. Ще за кілька днів до офіційного релізу епатажна діва запостила тизер у своїй соціальній мережі. Фідбек був негативний. А все через такі рядки: «Всі ви сучки, як Роза Паркс, підійміть свої дупи (All you bitches Rosa Parks, uh-oh, get your ass up, uh)».

У треку Нікі Мінаж згадує покійну політичну активістку Розу Паркс. Вона стала однією із засновників руху за права темношкірих громадян в США. У 955 році Паркс відмовилася поступатися сидячим місцем в автобусі світлошкірому пасажирові. А в ті часи темношкірим громадянам відводили спеціальну «секцію для кольорових» з місцями в кінці автобуса.

Вихід тизера на трек «Yike» Нікі Мінаж збігся з днем ​​народження Рози Паркс 4 лютого. Тоді підписники реперки засипали її негативними коментарями в Instagram.

