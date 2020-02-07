Український інді-поп гурт [О] презентувала пісню, з якою виступатиме у Національному відборі на «Євробачення-2020». Називається вона «Там, Куди Я Йду».

Слухати гурт [O] – Там, Куди Я Йду онлайн:

Цікаво, що пісню для пісенного конкурсу [О] представили українською мовою. Пояснюють учасники гурту це так: «Ми все життя присвятили музиці і зараз відчуваємо в собі досить досвіду, щоб представляти сучасну музику українською мовою. Для нас важливо писати пісні українською, бо ми хочемо зробити вклад в свою культуру і віримо, що українську музику можуть знати в світі не тільки за фольклор».

– Пісня «Там, Куди Я Йду» про те, що у кожної людини є своя дорога, свій унікальний спосіб життя, своє призначення, своя зірка, яка його веде. Тому кожне життя важливе і має власну мету. Але це не пафосний маніфест, це легка танцювальна композиція з натяками на африканські ритми, ми хочемо, щоб вона змусила вас посміхатися, пам’ятати про свою особливу зірку і про те, що весна вже близько, – розповів гурт [О] на своєму YouTube-каналі.

Слова до пісні написала Оля Чернишова, музику створив Олександр Каспаров.

Нагадаємо, що гурт [О] з піснею «Там, Куди Я Йду» відкриватиме перший півфінал Національного відбору на «Євробачення-2020», який відбудеться 8 лютого. Остаточно представника від України на пісенний конкурс у Нідерландах оберуть 22 лютого в прямому ефірі.

Текст і слова пісні Гурт [O] – Там, Куди Я Йду:

Коли я була мала,

З квітами балакала,

Птахам весну кликала,

Співала-гукала.

Коли я була мала,

Мама мені казала:

«Он угорі зоря горить,

То твоя доля, Оля!

Куди б ти не рушала,

Плакала чи кохала,

Знай, що зоря горить твоя

Єдиная!»

Там, куди я йду,

Сонячні дощі, гей!

Сонячні дощі, гей!

Там, куди я йду,

Добре на душі, гей!

Добре на душі, гей!

Коли велика стала,

Далеко мандрувала,

Щастя своє шукала,

Здалеку кликала.

Усякий долю має,

Хто по землі блукає –

Люблять дороги молоді ноги.

Куди б я не рушала,

Плакала чи кохала,

Знаю, зоря горить моя

Єдиная!

Там, куди я йду,

Сонячні дощі, гей!

Сонячні дощі, гей!

Там, куди я йду,

Добре на душі, гей!

Добре на душі, гей!

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