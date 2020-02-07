Гурт CLOUDLESS гучно повернувся на велику сцену. Спершу команда оголосила про оновлення складу! До них приєднались вокаліст – фіналіст популярного вокального проекту на ТБ, Юра Каналош та гітарист Михайло Шатохін. У оновленому форматі CLOUDLESS записали поп-рок сингл «Drown Me Down», з яким беруть участь у Національному відборі Євробачення 2020. Що нам відомо про одних з найцікавіших артистів цього року? Розповідаємо у 10 фактах про гурт CLOUDLESS:

1. Команда (Антон Панфілов – бас-гітара, клавіші, Євген Тютюнник – вокал, клавіші, Юрій Восканян – гітара, Марія Сорокіна – ударні) почала свою діяльність у 2017 році та одразу почала виступати на живій сцені, спілкуватись з прихильниками та активно розвиватись.

2. У тому ж 2017 році CLOUDLESS презентували свій поворотний альбом «МіжСвітами», саунд-продюсером якого виступив Сергій Любинський. Більша частина треків з платівки стали саундтреками до серіалів та проектів на ТБ, а також звучать у повнометражному фільмі «Зустріч однокласників».

3. Гурт одразу бачив себе на великій сцені, тож першим майданчиком для повноформатного концерту став київський клуб Sentrum ще за часів його існування.

4. У альбомі «Маяк» є пісня «Ми одне», записана разом із Jerry Heil, яка також цього року бере участь у Нацвіборі на «Євробачення-2020».

5. Головну роль у дебютному кліпі на пісню «VDCHVT» грає акторка Ірина Кудашова.

6. Сингл «VDCHVT» одразу після виходу потрапив до ТОП пісень українського чарту Shazam, де тримався тривалий час.

7. У червні 2019-го гурт записав свій останній альбом перед суттєвим оновленням складу «Маяк», пісні з якого вже звучали у третьому сезоні проекту Нового каналу «Кохання на виживання». До речі, саудтреком до 4 сезону реаліті також стали пісні CLOUDLESS!

8. CLOUDLESS самі спророкували зміну складу: кліп на пісню «Бувай», которий вийшов наприкінці 2019 року, став в буквальному сенсі прощанням із колишнім солістом гурту.

9. У оновленому складі гурт презентував поп-рок сингл «Drown Me Down», який набрав вже 70 тисяч переглядів на YouTube. А в перших числах лютого планують представити скандальний кліп, над яким працював відомий режисер Олег Борщевський

10. До CLOUDLESS Антон був барабанщиком груп Riffmaster і Фіолет. Деякий час в групі на ударних була Маша, яка зараз грає з ONUKA.

Нагадаємо, що CLOUDLESS боротимуться за участь у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2020 під номером «6» у першому півфіналі. Півфінали національного відбору конкурсу відбуватимуться 8 та 15 лютого, а 22 лютого прихильники дізнаються, хто представлятиме Україну цього року у Роттердамі, Нідерланди.

Організаторами Нацвідбору на «Євробачення-2020» є СТБ і UA: Суспільне мовлення.

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