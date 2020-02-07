До Національного відбору на «Євробачення-2020» залишається все менше часу. А тому ми продовжуємо знайомити тебе з конкурсантами цього року. Жеребкування визначило, що у першому півфіналі 8 лютого під номером п’ять на сцену вийде український електрофолк-гурт Go_A.

Музиканти поєднують у своїй творчості український автентичний вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани та потужний гітарний драйв у вибухову музичну суміш. Гурт здобув популярності після виходу синглу «Веснянка», що здобула перемогу в конкурсі «The Best Track in Ukraine» й 6 тижнів поспіль посідала першу сходинку у хіт-параді «10Dance» на радіостанції KISSFM. Що ще цікавого відомо про гурт Go_A, читай у ТОП-10 фактів від Нового каналу.

1.Назва Go_A жодним чином не пов’язана зі штатом Гоа в Індії. Правильно читати: Гоу_Ей.

2.Гурт заснував Тарас Шевченко (не Григорович).

3.Музиканти Go_A походять з різних куточків України. Катя Павленко – з Чернігівщини, Тарас Шевченко – з Києва, Ігор Діденчук – з Луцька, а гірський парубок Іван Григоряк – з Чернівецької області.

4.Всі, окрім Ігоря, раніше грали важкий рок. Хоча вокалісткою є Катя, співати вміють всі учасники гурту, окрім одного.

5.Катя працює керівником хору ветеранів.

6.Тарас грав у реп-гурті та носив дреди, Катя володіє екстремальним вокалом, Ігор грає більш ніж на 30 музичних інструментах, а Іван встиг пограти в 11 гуртах.

7.Go_A з усім музичним обладнанням та звукорежисером вміщається у легкове авто.

8.З початку створення склад гурту змінювався 14 разів.

9.Go_A можуть виступати будь-де. Якось гурт навіть дав чотири концерти у Польщі замість танцювального ансамблю з Камеруна.



10.Конкурсна пісня на Нацвідбір на «Євробачення-2020» називається «Соловей». Написана вона українською мовою.

Півфінали відбудеться 8 та 15 лютого, а вже 22 лютого ми дізнаємося ім’я представника України на пісенному конкурсі.

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