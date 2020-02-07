BACKSTAGE! Як знімали новий кліп Макса Барських «Лей, не жалей» (ВІДЕО)

7 лютого, через півтора року після презентації кліпу «Берега», Макс Барських повернувся з одним із наймасштабніших кінокліпів, знятих за останній час в Україні – «Лей, не жалей». Це відеоманіфест, в якому він виступає проти соціальних суджень і закликає глядача до свободи самовираження.

Спеціально для Нового каналу команда Макса Барських поділилася ексклюзивними backstage-кадрами зі зйомок кліпу «Лей, не жалей». Дивись, як створювалася наймасштабніша відеоробота в Україні, просто зараз: