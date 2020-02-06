Щорічно amfAR Gala New York 2020 розпочинає серію зіркових подій Тижня моди у Великому Яблуці. У середу, 5 лютого, знаменитості зібралися на Уолл-стріт на щорічну урочисту подію, яка вшановує тих, хто робить значні внески у боротьбу з ВІЛ/СНІДом. Цьогорічний захід влаштований на честь Іману, Марка Глімчера та Метью Лопеса.

Червона доріжка amfAR Gala New York 2020 перетворилася на справжній подіум. Анна Вінтур, Алла Костромічова, Хайді Клум та багато інших топових селебрітіс предстали на зірковому хіднику в абсолютно шикарних, часом екстравагантих образах. Заціни луки знаменитостей на червоній доріжці amfAR Gala New York 2020 просто зараз!

Алла Костромічова

Альтон Мейсон

Вікторія Джастіс

Жан Шафірофф

Ебоні Девіс

Хайді Клум

Меттью Лопес та Анна Вінтур

Ашлі Лонгшор

Фархана Боді

Хофіт Голан

Влада Рослякова

Di Mondo

Маріанн Фонсека

Брукс Надер

Валентина Сампайо

Аманда Гуг

Ешлі Хаас

Пітер Брант

Хесіка Бербері

Вікторія Борисевич

Шарлотт Д’алессіо

Хелена Гетсбі

Йованна Вентура

Полін Дюкрюе

Луна Блез

Ro-Mina

Щорічно amfAR Gala New York є неофіційним початком Тижня моди в Нью-Йорку і вшановує людей, які внесли неабиякий внесок у боротьбу з ВІЛ/СНІДом. Цей видовищний захід з чорними краватками включає коктейлі, вечерю, живий аукціон та музичні виступи.

Фото: Getty Images

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