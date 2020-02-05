Національний відбір на «Євробачення – 2020» за новими правилами розпочнеться уже через декілька днів. Читай – де, коли і о котрій дивитися півфінали і фінал Нацвідбору на Євробачення 2020.

Перша битва за місце у фіналі відбудеться у прямому ефірі в суботу, 8 лютого, о 19:00. Дивитися Нацвідбор 2020 онлайн можна на сторінці нашого сайту. Якщо ти хочеш спостерігати за першим півфіналом по телевізору, то вмикай СТБ або UA: Перший в цей же час – в суботу, 8 лютого, о 19:00.

За результатами жеребкування в першому півфіналі виступлять ось ці 8 конкурсантів:

1. Гурт [О] з піснею «Там, куди Я йду»,

2. Jerry Heil – #VEGAN,

3. Katya Chilly – «Піч»,

4. KRUTЬ ще не презентувала трек,

5. Go_A з піснею «Соловей»,

6. Cloudless – Drown Me Down,

7. GIO – Feeling so lost,

8. Assol з піснею Save it.

Фіналістів обиратиме не лише жюрі, а й глядачі. І ти можеш вплинути на те, хто поїде представляти нашу країну в Європі.

Як голосувати за учасника Нацвідбору?

Під час прямого ефіру ведучий оголосить початок і кінець голосування. Підтримати улюбленого учасника можна, відправивши смс на номер 7766 та вказавши порядковий номер конкурсанта. Важливо! З одного мобільного номера можна проголосувати лише один раз. Навіть якщо ти декілька разів відправиш смс, лише один голос буде зараховано. А ще зручніше обрати найкращого виконавця за допомогою мобільного додатка Teleportal. У розділі Голосування потрібно натиснути на фото улюбленого конкурсанта і все – готово. Детальніше про правила голосування читай ось тут.

Другий півфінал Національного відбору на «Євробачення – 2020» в Україні відбудеться 15 лютого, а фінал – 22 лютого. Тому бронюй дві наступні суботи, щоб побачити надзвичайне шоу.

А поки радимо оцінити всі пісні учасників Нацвідбору на «Євробачення – 2020» в Україні. Цікаво, як вони звучатимуть у живому виконанні… Читай найсвіжіші новини про Національний та пісенний конкурс «Євробачення – 2020» на нашій сторінці Євробачення.

Фото – stb.ua